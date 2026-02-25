Gabi Martins foi musa da Vila Isabel por mais um ano durante o Carnaval, e deu detalhes do processo de preparação para desfilar pela escola de samba do Grupo Especial, que foi a terceira colocada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista ao portal Gshow, a cantora contou que passou por um processo de emagrecimento, e que dos 58 quilos, passou a pesar 52. "Emagreci cerca de sete quilos este ano. O desfile é como se estivéssemos fazendo uma prova. A gente passa o ano inteiro se dedicando e, na hora, se sente segura para dar o nosso melhor", disse.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Tive a certeza de que sabia fazer tudo aquilo. Ter ido aos ensaios de rua e na quadra me ajudou muito também, avaliou Gabi Martins. Além disto, apesar da dedicação, a ex-BBB enfrentou algumas consequências, frutos da dedicação no desfile da Vila Isabel, em que ficou com marcas no corpo e, principalmente, na cabeça.
"Toda machucada"
Fiquei com muitos machucados na cabeça, com galo. Desfilei sem uma unha e meu pé também ficou todo machucado. Ganhei calos e bolhas de sangue. Nas costas, onde ficou o costeiro, tenho marcas e arranhões. E continuo sem voz, estou bem rouca, contou ela.
O post Gabi Martins emagrece 7 kg e relata machucados após desfile no Carnaval: Toda machucada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Luísa Sonza celebra 2 anos de namoro com Luis Ribeirinho e se declara
- Diversão e Arte Atriz acusa Eric Dane de bullying no set de 'Grey's Anatomy'
- Diversão e Arte BBB 26: Solange fala em "estupro", dispara contra Samira e é criticada
- Diversão e Arte Pokémon: a história da franquia dos monstrinhos mais rentável da história completa 30 anos
- Diversão e Arte Ivete Sangalo tranquiliza fãs após sofrer queda e corte no rosto por conta de mal-estar
- Diversão e Arte Caixa Cultural realiza oficina gratuita de escrita criativa