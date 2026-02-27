Florista nos bastidores de "Bridgerton", atriz brasileira lança projeto autoral

A atriz Carolina Belarmino, natural do interior paulista e residente de Londres, desembarca no Brasil para a exibição especial de seu primeiro projeto autoral como atriz, o curta-metragem Doma, no Cine Belas Artes, em São Paulo, neste sábado (28/2). A produção, que tem direção de Alex Igbanoi, premiado diretor, roteirista e produtor britânico-nigeriano, é um drama íntimo e poético sobre amor, sacrifício e a coragem silenciosa necessária para apostar em si mesma quando todo o resto já foi perdido.

Além de Carolina, o filme conta com os atores Wilson Rabelo, Vanderlei Bernardino e Andrea Capelli, e é ambientado no interior do Brasil. Ele acompanha Mariana, uma jovem que se encontra forçada a vender sua égua Doma para pagar as despesas médicas do pai à beira da morte. Porém, Doma representa mais do que dinheiro — ela é legado, liberdade e o último elo emocional que conecta a protagonista ao passado de seu pai. Então, a jovem arrisca tudo em uma corrida final para salvar o pai e o animal que carrega seu legado.

“Quando recebi pela primeira vez o roteiro de Carolina, senti uma atração imediata. O que mais me marcou foi o quão silenciosamente poderosa a história era. Ela não tentava ser dramática; simplesmente deixava a situação falar por si. Fiquei muito tocado pela forma como o roteiro tratava o amor e o sacrifício de maneira tão pé no chão. Parecia honesto, e parecia uma história que confiava no público”, relata Alex.

Carolina, que reacendeu o desejo de ser atriz ao trabalhar como florista nos bastidores de Bridgerton e passou a fazer parte do elenco de apoio da série, decidiu criar seu próprio material na busca de oportunidades de atuação em Londres, onde vive há seis anos e se profissionalizou. “A atuação é um lugar muito competitivo em Londres. Dificilmente as pessoas dão chance e lugar para quem eles nunca viram, para quem está começando, para quem eles ainda não conhecem a voz. E foi daí que partiu a decisão de criar meu próprio material, não só como atriz, mas também escritora e produtora”, conta.

Carolina Belarmino, ao lado da égua Malibu

“Eu queria algo original, que me diferenciasse das demais histórias contadas por aqui e quis usar minha brasilidade como principal força. Me perguntei o que eu poderia oferecer que quase ninguém por aqui poderia: rodeio e a história do campo brasileiro. Quando estrangeiros ouvem falar de Brasil, logo pensam em Carnaval, futebol e Amazônia. E se eu pudesse mostrar um lado que eles ainda não viram e que faz parte do meu dia a dia e história no Brasil? Foi daí que surgiu a ideia para o filme”, relembra Carolina.

As gravações de Doma foram realizadas em São Jose do Rio Preto e Bálsamo, interior de São Paulo, em julho de 2025, Carolina e toda a produção vieram para cá e ficaram esses dias gravando. O time ainda contou com amigos e familiares da atriz, considerado um ponto positivo pela distância entre um continente e outro. Mas o que mais marcou a atriz nas gravações do projeto foi sua conexão com outra grande estrela: Malibu, a égua que faz Doma na produção.

“Ela é uma égua de competição e foi a criatura mais paciente do mundo comigo. Fazia alguns anos que eu não andava mais a cavalo e durante o treinamento e a filmagem ela foi incrível. Quando eu cheguei com a proposta do filme para o treinador de cavalos Manelão, eu buscava um macho, mas ele que me fez mudar de ideia dizendo que para todos os takes e para a complexidade do filme, ele só confiava nela. E fiquei feliz que eu confiei nele e mudei o roteiro para ser ela”, relembra.

O curta foi concebido originalmente como um longa, e está nos planos da atriz concretizar essa ideia futuramente. “Sinto que essa história ainda tem muito a ser explorada e que o universo do filme comporta novas camadas, personagens e conflitos, além de um alcance maior de público. Acredito muito no potencial emocional e narrativo desse projeto e gostaria de continuar desenvolvendo essa jornada”, completa.

A atriz já participou de mais de 30 produções como elenco de apoio e figuração, como The Crown, House of the Dragon, Mobland, Saltburn e a própria Bridgerton, e segue trabalhando como florista.