'Bridgerton': conheça os novos personagens que movimentam a 4ª temporada

A Netflix lança nesta quinta-feira (29/1) os novos episódios de Bridgerton, dando início à 4ª temporada da série inspirada nos romances de Julia Quinn. Desta vez, a adaptação leva às telas Um perfeito cavalheiro, livro que coloca Benedict Bridgerton (Luke Thompson) no centro da narrativa ao lado de Sophie Baek (Yerin Ha).

Depois de acompanhar os romances e casamentos de outros irmãos ao longo das temporadas anteriores, o foco agora recai sobre o segundo filho da família Bridgerton. Diferente dos demais, Benedict rejeita a ideia de um matrimônio tradicional. Boêmio, entregue aos prazeres e sem planos de mudar o rumo da própria vida, ele acredita estar imune às convenções sociais, até que um encontro inesperado muda tudo.

Esse ponto de virada ocorre durante um baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Mesmo contrariando os desejos, Benedict comparece ao evento promovido pela mãe, que insiste em vê-lo casado. É ali que ele se depara com uma misteriosa mulher vestida de prata. Antes que ele descubra sua identidade, porém, a jovem desaparece sem deixar sequer o nome, transformando a fascinação inicial em obsessão.

A busca pela chamada Dama de Prata se torna o novo desafio de Benedict. O que ele desconhece é que a mulher que o marcou naquela noite é Sophie Baek, uma criada. Quando a verdade vem à tona, o romance entre os dois se mostra intenso e genuíno, mas também condenado aos olhos da aristocracia britânica, já que a diferença de classes torna a relação socialmente inaceitável.

A nova temporada amplia o universo da série ao apresentar personagens inéditos, sem abandonar rostos já queridos pelo público. Entre as principais adições está o núcleo formado por Lady Araminta Gun e as filhas, Posy Li e Rosamund Li, além da própria Sophie, que assume o protagonismo feminino da história.

Sophie Baek surge como uma personagem marcada por sonhos e resiliência. Trabalhadora e determinada, ela enfrenta diariamente as dificuldades impostas pela condição social. Interpretada por Yerin Ha, Sophie vive uma noite de encantamento ao acessar, ainda que brevemente, o mundo da alta sociedade em um baile de máscaras — experiência que vai além do deslumbramento e muda o curso de vida. Ao atrair a atenção do solteiro mais cobiçado da temporada, ela desaparece sem deixar vestígios.

Em contraponto, Lady Araminta Gun desponta como uma das vilãs mais contundentes de Bridgerton. Vivida por Katie Leung, a personagem transforma a vida de Sophie em um verdadeiro tormento, mesmo diante da força e da resistência da jovem. Mãe ambiciosa, Araminta concentra esforços em garantir bons casamentos para as filhas Posy e Rosamund, ambas em idade de debutar.

Posy Li, interpretada por Isabella Wei, é a filha mais nova e se destaca por destoar completamente da mãe e da irmã. Bem-humorada, afetuosa e solidária, ela demonstra uma gentileza rara dentro da própria casa. Frequentemente negligenciada, Posy vive à sombra da atenção dedicada à irmã mais velha.

Já Rosamund Li, papel de Michelle Mao, representa o extremo oposto da caçula. Ambiciosa e disposta a tudo para agradar a mãe, ela tem um objetivo claro: conquistar um bom marido. Entre as prioridades, nenhuma é maior do que atrair Benedict Bridgerton, mesmo que isso signifique competir diretamente com Sophie.