Virginia Fonseca recebe recado de Raul Gil após sair do SBT

Virginia Fonseca postou nos stories, nesta quarta-feira (25), um pouco da homenagem que recebeu do apresentador Raul Gil, em sua despedida do SBT. Hoje foi o último dia de gravação.
"Você é um talento, você é uma mulher. Comercialmente falando, ninguém passa em frente de você", comentou o apresentador veterano. Em seu perfil nas redes sociais, a apresentadora agradeceu o apoio do artista.
"Recebi elogios dele, Raul Gil. Não vou postar tudo porque esse programa vocês precisam assistir. Sou muito grata a Deus, ao SBT e a todos os envolvidos por estar vivendo isso", disse a loira.
Por falar em Virginia, a mãe dela, Margareth Serrão, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. Há pouco tempo, ela teve uma forte crise de ansiedade e fratura no tórax. "Uma pessoa um dia falou comigo que eu estava toda bichada. Mas bichada por quê? Eu estava toda bichada mesmo. O tórax fraturado, estava para baixo, estava assim com negócio de dar crise de ansiedade. Mas agora tudo acabou. Botei um ponto final nisso tudo, desabafou.
