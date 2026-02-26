Mell Muzzillo rebate ataques ao namoro com Marcello Melo Jr

Mell Muzzillo abriu o jogo sobre as críticas que costuma receber pelo relacionamento que vive com Marcello Melo Jr. Os atores, que contracenaram no remake da novela Renascer (2024), da Globo, tornaram público o romance em novembro do ano passado.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista, no ar na novela Três Graças, destacou que, o fato do casal possuir 18 anos de diferença na idade, é um combustível para torná-los alvos de ataques constantes. Apesar do fato, ela assegurou não se abalar.

"Não me deixa mal porque eu escolhi não direcionar minha atenção para isso. Prefiro focar na nossa cumplicidade, nosso amor, nossos planos Acredito que tudo que a gente cultiva cresce, sendo negativo ou positivo", declarou Mell Muzzillo. Sincera, a atriz ainda considera difícil lidar com a exposição do relacionamento na mídia.

"Não me apego"

"Antes era complicado. Quando a gente começou, era tudo muito novo e era tipo um mar de coisas (informações) que eu recebia. Realmente, eu gastava minha energia com aquilo. Procurava entender o que estavam falando da minha vida. Hoje não. Me apego muito ao que eu vivo", disse ela.

