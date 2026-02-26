InícioDiversão e Arte
Herson Capri se pronuncia pela primeira vez após internação por infarto

Ator veterano esclarece sobre pausa temporária nos palcos

Herson Capri se pronuncia pela primeira vez após internação por infarto - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Herson Capri se pronuncia pela primeira vez após internação por infarto - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Herson Capri usou as redes sociais, nesta última quarta-feira (25), e tranquilizar os fãs após o ator ter sido hospitalizado por ter sofrido um infarto no último domingo (22), em São Paulo.

"Estou bem"

Através do Instagram, o artista veterano atualizou seu estado de saúde e agradeceu as mensagens de carinho recebidas nos últimos dias após o susto. "Passando para tranquilizá-los sobre o meu estado de saúde. Eu realmente tive um infarto, mas estou bem", iniciou.

"Já voltei a algumas atividades, mas, por orientação médica, preciso de mais alguns dias para me recuperar completamente. Muito obrigado por todas as manifestações de carinho e solidariedade", declarou Henri Capri, no vídeo.

Mas, apesar da melhora, Herson contou que, por orientação médica, precisou adiar a estreia de seu espetáculo, A Sabedoria dos Pais. A peça, que entraria em cartaz nesta quinta (26), teve a data adiada para o dia 5 de março.

