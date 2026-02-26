Herson Capri se pronuncia pela primeira vez após internação por infarto - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Herson Capri usou as redes sociais, nesta última quarta-feira (25), e tranquilizar os fãs após o ator ter sido hospitalizado por ter sofrido um infarto no último domingo (22), em São Paulo.

"Estou bem"

Através do Instagram, o artista veterano atualizou seu estado de saúde e agradeceu as mensagens de carinho recebidas nos últimos dias após o susto. "Passando para tranquilizá-los sobre o meu estado de saúde. Eu realmente tive um infarto, mas estou bem", iniciou.

"Já voltei a algumas atividades, mas, por orientação médica, preciso de mais alguns dias para me recuperar completamente. Muito obrigado por todas as manifestações de carinho e solidariedade", declarou Henri Capri, no vídeo.

Mas, apesar da melhora, Herson contou que, por orientação médica, precisou adiar a estreia de seu espetáculo, A Sabedoria dos Pais. A peça, que entraria em cartaz nesta quinta (26), teve a data adiada para o dia 5 de março.

