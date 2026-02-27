Banda Sepultura lança o primeiro single de seu álbum de despedida

A banda Sepultura prepara seu último lançamento, o EP de despedida The Cloud of Unknowing e apresenta o primeiro single do projeto, The Place, que chega às plataformas digitais via ONErpm no dia 26 de fevereiro. A banda se destaca como uma das mais influentes da atualidade, com mais de 40 anos de história no heavy metal, além de 14 discos de ouro e apresentações em mais de 80 países.

Atualmente, a banda está em sua turnê de despedida Celebrating Life Through Death. Com o fim de sua jornada, surgiu o EP The Cloud of Unknowing, com lançamento previsto para 24 de abril. O EP inclui quatro faixas: o primeiro single The Place, All Souls Rising, Beyond the Dream e Sacred Books.

“Essa música trata de imigrantes que vieram para um lugar em busca de refúgio e para começar uma nova vida. Uma vez assimilados por uma falsa sensação de segurança e propaganda implacável, eles começaram a agir contra o que odiavam em si mesmos. A transição começa a escapar do ódio próprio e da agressividade contra pessoas que acreditavam nas mesmas ideias. Sinto que a letra realmente acompanha as transições da música. Começando com decepção e chegando à raiva”, esclarece Derrick Green, o vocalista da banda.

Sepultura é uma banda brasileira de heavy metal formada em 1984, em Belo Horizonte. Rapidamente se destacou no cenário underground do metal extremo e conquistou o reconhecimento internacional. A ONErpm é um grupo musical e gravadora, presente nas plataformas Deezer, Spotify, YouTube Music, entre outras.