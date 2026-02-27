Primeira imagem da série de God of War é divulgada pela Prime Vídeo

Nas redes sociais, a reação a Kratos e Atreus foram mistas, com muitos fãs empolgados e outros nem tanto - (crédito: Divulgação/Prime Video)

A série da saga God of War está a todo o vapor na Prime Vídeo! Nesta sexta-feira (27/2) a gigante do streaming divulgou a primeira imagem da adaptação, trazendo Ryan Hurst como Kratos e Callum Vinson como Atreus, em um dos primeiro momentos do jogo de 2018.

“Pai e Filho. Vejam a primeira imagem de Kratos e Atreus na série God of War, agora em produção para @primevideo. Sua jornada rumo ao pico mais alto começa.”

Nas redes sociais, a reação a Kratos e Atreus foram mistas, com muitos fãs empolgados e outros nem tanto. Um usuário no Instagram comentou “Já vi melhores na CCXP”, referindo-se ao visual do Fantasma de Esparta de Hurst. Enquanto outro comentou ainda sobre o visual cosplay, mas defendeu a adaptação. “Cês sabem que adaptação não é concurso de cosplay, né? Me diz que a gente já aprendeu isso em 2026. Não tá tão igual, mas nem precisa. Está bom, e se a história estiver fiel e for boa importa muito mais. Se a gente quer ver só aparência é só ir na CCXP que tem vários.”

A maioria dos comentários caçoou do visual de Hurst: “Pai amado. Esse Kratos precisa entrar na academia urgente”, disse um usuário, e vários comentários estão clamando para que a imagem seja feita por inteligência artificial.

A série da Prime Vídeo vai adaptar a saga nórdica de Kratos e seu conflito com os deuses Aesir. O elenco já conta com uma grande parte dos atores que aparecem tanto no primeiro jogo quanto no segundo escalados.

Ryan Hurst, que foi a voz de Thor em God of War: Ragnarok e ator de Sons of Anarchy, será Kratos na produção; Ólafur Darri Ólafsson, de Ruptura, será Thor; e Mandy Patinkin, de Homeland, será Odin.

O único ator que retorna no papel que interpretou nos games - até o momento - é Alastair Duncan que volta como o mais sábio dos deuses nórdicos, Mimir.

Duncan é um conhecido dublador do mundo dos jogos, tendo feito a voz de Celebrimbor nos dois títulos de Sombras de Mordor, O Presidente em Death Stranding 2: On The Beach e o vilão principal de Metal Gear Rising: Revengeance, Steven Armstrong.

Confira o elenco completo até o momento:

Ryan Hurst como Kratos

Callum Vinson como Atreus;

Ed Skrein como Baldur;

Ólafur Darri Ólafsson como Thor;

Teresa Palmer como Sif;

Mandy Patinkin como Odin;

Alastair Duncan como Mimir;

Max Parker como Heimdall;

Jeff Gulka como Sindri;

Danny Woodburn como Brok.

Ronald D. Moore, que esteve por trás de Battlestar Galactica, será o showrunner, roteirista e produtor executivo de God of War, enquanto Frederick E.O. Toye, diretor de Fallout e Shogun, está designado para dirigir os primeiros dois episódios da série.

Enquanto a série não chega, tanto God of War (2018) quanto God of War: Ragnarok estão disponíveis para o PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.