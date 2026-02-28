TV Globo altera grade e exibe especial em homenagem a Dennis Carvalho

Dennis Carvalho foi para o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A TV Globo promoveu uma mudança em sua programação na noite deste sábado (28/2) para prestar uma homenagem a Dennis Carvalho, que morreu aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Logo após o Altas horas, a emissora exibirá o documentário Tributo: Dennis Carvalho, dedicado à trajetória do artista na televisão brasileira.

Diretor e ator de obras marcantes da teledramaturgia, Dennis esteve à frente de novelas de grande repercussão, como Vale tudo (1988), O dono do mundo (1991), Celebridade (2003) e Paraíso tropical (2007). O especial, lançado originalmente no Globoplay em junho de 2025, revisita sua carreira por meio de entrevistas, cenas emblemáticas e relatos de bastidores.

Dennis Carvalho faleceu na manhã deste sábado 928/2), enquanto estava internado no Copa Star, em Copacabana. Reconhecido como um dos nomes centrais da dramaturgia nacional, ele deixa três filhos: Leonardo Carvalho, Tainá e Luíza.

Parte da série Tributo, produzida pela TV Globo em parceria com o Globoplay, o programa reúne depoimentos de colegas, amigos e familiares, além de passagens que revelam aspectos pessoais e profissionais do artista. A atração também aborda momentos desafiadores de sua vida, como a grave internação em 2023, e destaca sua influência na formação de novas gerações de profissionais da televisão.

Com exibição prevista para a madrugada de domingo (1/3), por volta de 0h10, o documentário substitui o filme De pernas pro ar 2, que iria ao ar no horário do SuperCine. A mudança reforça o tom de despedida e celebra o legado de um dos diretores mais respeitados da tevê brasileira.