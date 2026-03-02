Quem é o "bigodudo gostoso" que ganhou coração dos internautas

Ao estrear como repórter da Globo News, nesta segunda-feira (2/3), o repórter Túlio Amâncio ganhou elogios de internautas nas redes sociais. O estreante chamou a atenção pela aparência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Amâncio passou a integrar o time da Globo após quatro anos e três meses de serviços prestados à TV Bandeirantes, a Band, em Brasília.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ver esta publicação no Instagram
Anteriormente, ele havia passado pela TV Paranaíba, afiliada da Record TV na região do triângulo mineiro, mais precisamente em Uberlândia, onde estava desde o estágio. Em seguida, passou pela Jovem Pan, já na capital federal, antes de chegar à Band, e, posteriormente, à Globo.
A estreia na nova casa ocorreu durante reportagem feita sobre o pronunciamento do assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, acerca do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, no Oriente Médio. Ele foi recebido durante o programa Em Ponto, pelos apresentadores Mônica Waldvogel e Victor Boyadjian.
Nas redes sociais, Túlio foi apelidado como "bigodudo gostoso" por diferentes internautas. Muitos dos usuários de diferentes redes sociais, como o X, se questionavam sobre quem é o novo funcionário "gato".
Veja algumas postagens relacionadas ao novo repórter:
omg o túlio amâncio estreando na globonews pic.twitter.com/VKxk3NCH3T https://t.co/n6IEBPO9f3— Marcelo Monteiro (@mrclmonteiro) March 2, 2026
por favor voltem com repórteres feios eu não consegui entender nada do conteúdo só o lindo bigode e o lindo rosto másculo e atraente de Túlio Amâncio https://t.co/6gTA5qE3Ey— sereio ???? (@_sereio_666) March 2, 2026
Ele é o homem mais lindo do mund. pode entrar Túlio Amancio https://t.co/gACBotwQxw— boca de sacola desgraçada (@meldovitinho) March 2, 2026
Nossa, que sabor !!!! pic.twitter.com/5K2BzBjX6x— Pedrinho (@bttm1090) March 2, 2026
ele foi mesmo pra GloboNews? Que pena. Não assisto. Ele é o Túlio Amancio, era da Band por muitos anos. Realmente um gostoso. E muito competente.— APA BR (@ALESSAN84593708) March 2, 2026
Túlio Amâncio um gostoso https://t.co/LXYISSdMXQ— Panda do Cerrado (@pandadocerrado) March 2, 2026
Saiba Mais
- Diversão e Arte #SalveRosa: produção da Netlix debate abuso parental
- Diversão e Arte ‘A Menina Dança’ homenageia Novos Baianos e dita o ritmo do inverno 26 da Animale em colaboração com o Replay
- Diversão e Arte Actor Awards 2026: "Pecadores" vence prêmio principal
- Diversão e Arte João Lucas, marido de Sasha, reage a ataques sobre ser ‘afeminado’: "Demonizam o feminino"
- Diversão e Arte HBO Max escala novos autores para continuação de Beleza Fatal
- Diversão e Arte Globo avalia medidas diante do fracasso de Coração Acelerado no Ibope