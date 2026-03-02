InícioDiversão e Arte
Quem é o "bigodudo gostoso" que ganhou coração dos internautas

Túlio Amâncio passou a integrar o time da Globo após quatro anos e três meses de serviços prestados à TV Bandeirantes, a Band, em Brasília

O repórter Túlio Amâncio - (crédito: Reprodução / Instagram / @tulioamancio)
Ao estrear como repórter da Globo News, nesta segunda-feira (2/3), o repórter Túlio Amâncio ganhou elogios de internautas nas redes sociais. O estreante chamou a atenção pela aparência. 

Amâncio passou a integrar o time da Globo após quatro anos e três meses de serviços prestados à TV Bandeirantes, a Band, em Brasília.

Ver esta publicação no Instagram
 
 
 

Uma publicação partilhada por Tu?lio (@tulioamancio)

Anteriormente, ele havia passado pela TV Paranaíba, afiliada da Record TV na região do triângulo mineiro, mais precisamente em Uberlândia, onde estava desde o estágio. Em seguida, passou pela Jovem Pan, já na capital federal, antes de chegar à Band, e, posteriormente, à Globo

A estreia na nova casa ocorreu durante reportagem feita sobre o pronunciamento do assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, acerca do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, no Oriente Médio. Ele foi recebido durante o programa Em Ponto, pelos apresentadores Mônica Waldvogel e Victor Boyadjian.  

Nas redes sociais, Túlio foi apelidado como "bigodudo gostoso" por diferentes internautas. Muitos dos usuários de diferentes redes sociais, como o X, se questionavam sobre quem é o novo funcionário "gato". 

Veja algumas postagens relacionadas ao novo repórter: 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 02/03/2026 19:43 / atualizado em 02/03/2026 19:45
