Tati Machado vai às lágrimas ao falar da perda do filho: ‘Nunca vou saber’

A jornalista Tati Machado usou as redes sociais para abrir o coração ao recordar um dos momentos mais delicados de sua vida: a perda do filho, Rael, quando estava com 33 semanas de gestação, em maio do ano passado. Em relatos publicados nos Stories do Instagram, ela descreveu como alguns dias da semana ainda despertam sentimentos intensos. "Desde que minha vida virou de cabeça pra baixo, domingos são estranhamente dias mais difíceis", confessou.

Segundo a própria apresentadora, o fim de semana costuma trazer reflexões que a colocam frente a frente com a ausência do bebê. "A sensação de organizar a próxima semana sem ter o Rael por aqui traz a sensação de falta, sabe?", relatou. Ela explicou que fazer planos atualmente carrega um peso inesperado. "Afinal, eu tô planejando tudo que não me planejei. Não que as coisas fossem sair sempre do jeito que pensei ou idealizei, mas eu nunca vou saber, né?!", desabafou, destacando a incerteza que acompanha o luto.

Desabafo sobre luto e acolhimento

Ainda nos Stories, Tati Machado refletiu sobre como mantém viva a memória do filho. "Domingo me faz lembrar que eu não tenho ele. Mas eu tenho ele aqui, juntinho, aqui [no coração] e aqui [na cabeça]. E nossa convivência é intensa", declarou. Apesar da dor, ela afirmou que segue tentando estruturar a rotina e seguir em frente.

Ao concluir, a jornalista explicou por que decidiu compartilhar o momento com o público. "É triste, eu sei. Mas acho que real mesmo é dividir que nem sempre tudo é um mar de rosas na vida de qualquer um", afirmou. Ela também ressaltou a importância de falar sobre sentimentos: "Tem sempre alguém passando por alguma coisa… Por isso acredito que colocar pra fora faz com que a gente reorganize tudo…", encerrou. As declarações foram feitas em seu perfil no Instagram.