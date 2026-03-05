Letrux e Thiago Vivas apresentam show que vai de A a Z no Sesi Lab

Ao lado do músico Thiago Vivas, Letrux apresenta o espetáculo Alfabeto sonoro na primeira edição do ano do Night Lab. No show, voz, violão e piano se unem em uma verdadeira homenagem à palavra, com repertório que vai literalmente de A a Z — nele, cada letra do abecedário é representada por uma música ou poema. A apresentação ocorre nesta quinta-feira (5/3), às 22h, no Sesi Lab.

O espetáculo, explica Letrux, surgiu a partir do amor que nutre pelas palavras. "Queria criar um show que seguisse uma ordem que não numérica, mas, sim, alfabética. Então, na letra A, temos uma música que começa com A, na letra B também, mas, de repente, na letra F, temos um poema de alguém cujo nome começa com F", detalha a artista.

Na estrada desde 2024, o repertório de Alfabeto sonoro já contou com releituras de músicas do Nirvana em português, pagodes e Nina Simone. "A graça do alfabeto é essa, há muitas possibilidades", aponta a carioca. "Eu gosto de brincar, e essa brincadeira me pareceu gostosa de fazer", acrescenta a cantora.

Desde que foi alfabetizada, a artista se viu "fascinada com as possibilidades de linguagem dentro de um alfabeto". "Dava pra juntar tanta coisa. Dava para dizer o que eu estava sentindo, mas não conseguia falar. Dava para cantar, mágico demais. Sou devota da palavra, estou sempre a seguindo. Se ela está na música, vou estar lá. Se ela estiver na literatura, também vou querer aparecer por ali. E por aí vai", afirma.

Auto declarada apaixonada pela linguagem, "seja ela qual for", Letrux acredita que o ser humano é feito para se comunicar. "Há quem brinque que preferiria morar isolado nas montanhas, eu mesma já devo ter brincado depois de ver tantos horrores, mas não é verdade. A gente é feito para trocar, perguntar e responder", opina a carioca.

E em meio à música, onde a poesia entra no show? "A literatura e a música sempre foram amantes", destaca a cantora. "Há muitas pessoas que tentam o separativismo, dizendo, por exemplo, que letra de música não é poesia. Acho que existem muitas regras, procuro mais o desvio e celebro o fato delas serem amigas, parcerias", pondera Letrux.

Segundo a carioca, os anos na estrada com Alfabeto sonoro serviram de confirmação do amor que sente por esse universo. "Há muitas pessoas que criticam muito a poesia. Dizem que é cafona, sei lá. Há coisas boas e coisas ruins, mas colocá-la em uma gaveta de coisas ruins é muito baixo. A poesia pode mudar vidas. Pode te fazer se apaixonar e se desapaixonar. É muito poderoso", finaliza a cantora.

Serviço



Letrux apresenta Alfabeto sonoro

Hoje, às 22h, no SESI Lab (Setor Cultural Sul, lote 1). Lote extra de ingressos estará à venda a partir das 17h, na bilheteria do local. Os valores variam entre R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Não recomendado para menores de 18 anos.



