Meskla anuncia line-up com GOG, Veigh e Matuê para edição de 2026

O trap está de volta em Brasília. O festival Meskla anunciou a line-up da edição para este ano. Entre os destaques confirmados estão Matuê, Veigh e Ajuliacosta. O evento mistura música, moda, batalha de rima, esportes e lifestyle e chega a mais uma edição.

O festival vai acontecer em 16 de maio. Este ano, o line chega com representações femininas da cidade, como Isa Marques e Saphira, além de 'minas' da cena nacional, como AJULLIACOSTA e MC Luanna. Marcam presença também nomes como GOG convida Dexter, Veigh, Matuê, Felipe Ret, TZ da Coronel convida Raflow, Brandão e Major RD.

A pré-venda dos ingressos chega no dia 16 de março e a venda geral no dia 17 de março no site ou aplicativo da R2.

Serviço

Festival Meskla

Dia 16 de maio. Ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 17 de março no site da R2. Proibida entrada de menores de 16 anos.