Meskla anuncia line-up com GOG, Veigh e Matuê para edição de 2026

O trap está de volta em Brasília. O festival Meskla anunciou a line-up da edição para este ano. Entre os destaques confirmados estão Matuê, Veigh e Ajuliacosta. O evento mistura música, moda, batalha de rima, esportes e lifestyle e chega a mais uma edição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O festival vai acontecer em 16 de maio. Este ano, o line chega com representações femininas da cidade, como Isa Marques e Saphira, além de 'minas' da cena nacional, como AJULLIACOSTA e MC Luanna. Marcam presença também nomes como GOG convida Dexter, Veigh, Matuê, Felipe Ret, TZ da Coronel convida Raflow, Brandão e Major RD.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A pré-venda dos ingressos chega no dia 16 de março e a venda geral no dia 17 de março no site ou aplicativo da R2.
Serviço
Festival Meskla
Dia 16 de maio. Ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 17 de março no site da R2. Proibida entrada de menores de 16 anos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Britney Spears é presa na Califórnia sob suspeita de dirigir alcoolizada
- Diversão e Arte Cidade de Deus é eleito o 10º melhor filme da história no Letterboxd
- Diversão e Arte António Lobo Antunes, mestre da literatura portuguesa, morre aos 83 anos
- Diversão e Arte Wagner Moura chama Bolsonaro de "Trump brasileiro" em programa nos EUA
- Diversão e Arte Internado na UTI, Marquito tem estado de saúde atualizado em novo boletim médico
- Diversão e Arte Sued Silva e Nair Nany celebram colaboração em ‘Eu Decidi Me Esvaziar’