O cantor Wander Wildner se apresenta na Infinu, neste sábado (7/3)

Wander Wildner canta seu álbum ‘Diversões Iluminadas’, neste sábado, a partir das 20h30, na Infinu. - (crédito: Fernanda Chemale)

Lucas Maia*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cantor Wander Wildner apresenta o álbum ‘Diversões Iluminadas’ (2025), neste sábado (7/3), na Infinu Comunidade Criativa. O show com muitas cores e luzes promete animar o público presente. A apresentação começa às 20h30. Os ingressos custam a partir de R$60 a meia-entrada solidária.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Embaixada da França lança programação de cinema especial do Dia da Mulher

Em ‘Diversões Iluminadas’, Wander mergulha em músicas presentes no imaginário popular. Entre elas, 'Redemption Song' de Bob Marley, 'Sangue Latino' dos Secos & Molhados, 'Acredito em Milagres' dos Ramones, 'Amigo Punk' da Graforréia Xilarmônica, e 'Candy' de Iggy Pop. Além disso, ele traz músicas próprias também, como 'Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo’, 'Rodando el mundo’, 'Consigo ser alegre o tempo inteiro' e ’No ritmo da vida’.

Leia também: Harry Potter: ator da Marvel pode viver Voldemort na série da HBO

O músico, que começou carreira solo em 1995, era vocalista da banda gaúcha ‘Os Replicantes’. Desde então, lançou 12 álbuns. Com seu estilo singular, Wildner mistura punk, folk e rock em suas músicas.

Leia também: Ator do DF, Danilo Castro é premiado em festivais internacionais de cinema

Serviço

Neste sábado (7/3), das 20h30 às 23h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós). Os ingressos custam a partir de R$60 a meia-entrada solidária. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco