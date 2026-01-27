InícioDiversão e Arte
João Gordo é DJ em festa de punk-rock na Infinu neste sábado (31/1)

Festa noturna Spectres será realizada na Infinu Comunidade Criativa, na Asa Sul, neste sábado (31/1), às 22h

Cartaz João Gordo no SPECTRES - (crédito: Divulgação)
O cantor João Gordo, ícone do punk brasileiro e vocalista da banda Ratos de Porão, se apresenta como DJ no evento Spectres para comandar um set de punk rock, post punk e new wave entre outros subgêneros alternativos. 

Desde 1980, João Gordo é pioneiro na cena underground e faz parte da memória afetiva de uma geração que cresceu acompanhando seus programas na extinta MTV Brasil. O evento tem o objetivo de desbloquear e reviver essas memórias na pista da Spectres. 

Organizado por Moacir Alcântara, a Spectres é uma festa noturna punk de Brasília voltada aos estilos post-punk, new wave, dark wave e goth rock, com ênfase nos anos 1980.

Os DJs da casa, Moa e Sonic, também estão no comando do show abrindo a pista antes da atração principal. Além de trazer nostalgia, a festa propõe um reencontro do público com as memórias que ajudaram a criar o atual cenário da música alternativa e das culturas urbanas underground. 


Serviço 

João Gordo na Spectres

Neste sábado (31/1), a partir das 22h, na Infinu Comunidade Criativa, na Asa Sul. Entrada a partir de R$ 45, na Shotgun.

