Ator de Master Chief crítica Casa Branca por propaganda de guerra com Halo

Através das suas redes sociais o ator Steve Downes - que dá voz ao guerreiro espacial Master Chief, personagem da franquia mais conhecida do Xbox, Halo - publicou um texto em que repudia a utilização de conteúdo relacionado ao jogo na propaganda de guerra do governo Trump.

Veja a postagem feita por Steve Downes:

"Chegou a minha atenção que tem pelo menos uma propaganda em vídeo circulando, que foi produzida ou que foi autorizada pela Casa Branca que utiliza imagens de Master Chief e minha voz para apoiar a guerra no Irã", disse.

Vou deixar claro como cristal: eu não participei, não fui consultado, ou endosso o uso da minha voz neste vídeo ou a mensagem que ele transmite.

Eu peço que os produtores desse nojento e juvenil pornô de guerra removam minha voz imediatamente”.

Nos comentários da postagem, vários usuários do X e fãs da franquia Halo apoiaram a declaração de Downes sobre o assunto e cobraram respostas da empresa mãe da franquia, Microsoft, que não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Enquanto isso, outros apostaram em uma suposta hipocrisia vinda do ator por conta do violência contida nos jogos, com alguns se dizendo “decepcionados” com a declaração.

Anteriormente, o presidente norte-americano, Donald Trump, já tinha sido ilustrado em arte produzida com Inteligência Artificial como o protagonista da saga Halo em uma postagem também publicada pelo X da Casa Branca.