Giovanna Antonelli revela qual personagem considera a mais importante

Giovanna Antonelli está próxima de completar seus 50 anos, que serão celebrados no próximo dia 18 de março, e fez um balanço sobre a representatividade feminina trazida por meio de suas personagens marcantes ao longo da carreira.

Em entrevista à revista Quem, a atriz destacou que, em meio a diversos papéis que são lembrados até hoje, ela possui um carinho especial por uma que, segundo ela, representa exatamente essa representatividade: a advogada Helô, da novela Salve Jorge (2012), e que retornou em Travessia (2022).

Cada personagem deixa alguma coisa em mim. Mas a Helô, de Salve Jorge, foi muito marcante. Uma mulher que ocupava um lugar de autoridade, decisão, inteligência. Na época, ver uma delegada protagonista em horário nobre tinha um impacto importante, explicou Giovanna Antonelli. Para ela, televisão pode influenciar o imaginário social.

Aquilo me fez pensar sobre representatividade. A televisão entra na casa das pessoas todos os dias. A mulher se vendo em posição de força, ou liderança, amplia o imaginário do que é possível conquistar, disse a artista.

