One Piece: "Entendo porquê ele seria brasileiro", afirma intérprete de Luffy

A continuação da jornada de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) em busca do lendário tesouro One Piece já está disponível na Netflix. Os novos episódios da série, adaptação live-action do mangá criado por Eiichiro Oda em 1997, mostram Luffy e sua tripulação rumo a Grand Line, após libertarem a ilha de Nami da tirania de Arlong. Ao longo de oito episódios, os personagens embarcarão em aventuras que envolvem uma visita ao lugar onde o grande pirata Gold Roger foi executado e um encontro com a baleia Laboon.

"Acho que One Piece é uma história com mensagens muito otimistas que podem inspirar as pessoas, e isso é algo muito poderoso", resume o ator Iñaki Godoy. "Nesta segunda temporada, estou animado para que as pessoas conheçam novos personagens malucos e visitem novos lugares doidos", adianta o Luffy da ficção.

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Para Taz Skylar, ator que interpreta o cozinheiro Sanji, parte da trupe do protagonista, One Piece se trata de uma "história de excluídos realizando grandes feitos". "Ninguém nunca fez nada de grandioso sendo alguém que se encaixa. Ser um outsider é um pré-requisito para alcançar algo extraordinário no mundo", avalia o espanhol.

Entre os pontos altos da nova temporada, Iñaki destaca o momento em que Luffy é capturado pela Marinha. "Quando ele está na plataforma de execução e começa a rir na cara dos mortos, é uma das melhores cenas de toda a série. Me inspirou muito. Esse momento revela muito sobre quem ele é", opina o ator. "Ele tem um jeito de ser muito fascinante e esse é um ótimo exemplo do indivíduo que ele é", afirma.

Luffy, inclusive, seria brasileiro se a trama se passasse na Terra, e não no Planeta Azul. Quem fez a revelação foi o autor da história, Eiichiro Oda, em uma sessão de perguntas e respostas publicadas no mangá, anos atrás. "Eu acho muito legal que o Oda tenha pensado que o Luffy seria latino-americano", celebra o mexicano.

"E eu, definitivamente, entendo o porquê ele seria especificamente brasileiro. Acho que a cultura e a energia do país combinam muito com a dele", acrescenta o ator, que esteve em território nacional para divulgar a estreia da série, em 2023.

Longevidade

Um dos mangás mais longevos e vendidos da história, One Piece é publicado desde 1997 e está no ar em formato de anime há quase 27 anos. Os atores do live-action, apesar de estarem estreando apenas a 2ª temporada, também pensam na continuidade da série. "Acho que existe um mundo em que a gente luta o máximo que puder, mas ficamos velhos demais e não conseguimos continuar. E aí encontramos um novo Luffy e um novo Sanji, e a gente passa o bastão para eles", sugere Taz.

"Tipo quando tem um novo Batman", compara o ator. "A gente poderia treinar as nossas versões mirins. Acho que seria uma forma legal de como a história poderia continuar", opina. "Veremos como se desenrola, enquanto isso, daremos o nosso melhor trabalhando na série", finaliza Iñaki.



