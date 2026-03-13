"Naquela Noite": atropelamento é tema da nova série da Netflix - (crédito: Observatorio do Cinema)

Estreia na Netflix, nesta sexta-feira, a série Naquela Noite, produção que acompanha três irmãs envolvidas em um acidente durante uma viagem e as consequências das escolhas que passam a fazer a partir daquele momento.

A história parte de um episódio ocorrido durante férias fora do país e acompanha como um acontecimento inesperado altera a dinâmica entre os membros da família, enquanto cada personagem tenta lidar com as consequências do que aconteceu.

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A trama de Naquela Noite

Na trama, Elena (Clara Galle) está viajando com a família quando atropela um homem durante a noite. Assustada e sem saber como reagir à situação, ela liga para as irmãs Paula (Claudia Salas) e Cris (Paula Usero), pedindo ajuda.

Quando chegam ao local, as três percebem rapidamente a gravidade do ocorrido e passam a discutir o que fazer. Enquanto uma delas defende contar o que aconteceu, outra sugere esconder o acidente para evitar consequências legais que poderiam afetar diretamente a vida de Elena.

Acidente entre irmãs desencadeia conflito na história

A partir dessa decisão tomada na mesma noite, a série acompanha como o segredo passa a interferir na relação entre as três personagens. Ao mesmo tempo em que tentam seguir com suas rotinas, cada uma passa a lidar de forma diferente com a situação.

Elena precisa manter a aparência de normalidade diante da família e de pessoas próximas, enquanto Paula e Cris também passam a ser afetadas pela decisão tomada naquela madrugada. A trama acompanha como o episódio se torna um ponto de tensão constante entre elas.

Além da relação entre as irmãs, a produção apresenta os desdobramentos do caso e o impacto do ocorrido em diferentes ambientes, incluindo o círculo social das personagens e a investigação em torno do acidente.

Baseada no romance That Night, da escritora britânica Gillian McAllister, a série adapta a história para a televisão em formato de suspense dramático. A produção tem seis episódios e conta com Clara Galle, Claudia Salas e Paula Usero nos papéis principais.

Naquela Noite já está disponível no catálogo da Netflix.