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Oscar: Adolpho Veloso representa o Brasil na categoria de Melhor fotografia

O brasileiro Adolpho Veloso é o responsável pela fotografia de Sonhos de trem. O longa também concorre na principal categoria da noite, Sonhos de trem

Adolpho Veloso no set de Sonhos de trem - (crédito: Arquivo Pessoal )
Adolpho Veloso no set de Sonhos de trem - (crédito: Arquivo Pessoal )

Além do destaque de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, outro brasileiro brilhou na temporada de premiações. Adolpho Veloso é o diretor de fotografia responsável por Sonhos de trem, longa indicado a Melhor filme no Oscar. Seu trabalho no longa de Clint Bentley foi reconhecido no Gold Derby Film Awards, Spirit Awards, e no Critics Choice Awards, premiações onde venceu a categoria de Melhor fotografia. Adolpho também foi premiado pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles por Melhor cinematografia.

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Agora, Adolpho segue rumo ao Oscar concorrendo ao lado de Autumn Durald (Pecadores), Michael Bauman (Uma batalha após a outra), Dan Laustsen (Frankenstein) e Darius Khondji (Marty Supreme). O brasileiro é o primeiro indicado nascido no Brasil a integrar a categoria. Em 2004, Cidade de Deus apareceu em Melhor fotografia, mas o diretor de fotografia, César Charlone, era uruguaio radicado no Brasil.

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Em entrevista ao Correio, o diretor falou da sensação ao vencer no Critics Choice Awards. "Foi uma surpresa gigantesca. É um prêmio votado por mais de 500 críticos. Para um filme do nosso tamanho, com todas as dificuldades, foi surreal. Depois ainda me falaram que eu fui o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio. Coisas que eu nem imaginava. A gente comemorou muito. Cada vitória é um vai Brasil e vai Corinthians", comentou Adolpho, que deve chegar a premiação da Academia com a mesma animação e o Brasil fica na torcida pelo cineasta. 

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 14/03/2026 00:01 / atualizado em 15/03/2026 19:50
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