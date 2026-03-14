Oscar: Adolpho Veloso representa o Brasil na categoria de Melhor fotografia

Além do destaque de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, outro brasileiro brilhou na temporada de premiações. Adolpho Veloso é o diretor de fotografia responsável por Sonhos de trem, longa indicado a Melhor filme no Oscar. Seu trabalho no longa de Clint Bentley foi reconhecido no Gold Derby Film Awards, Spirit Awards, e no Critics Choice Awards, premiações onde venceu a categoria de Melhor fotografia. Adolpho também foi premiado pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles por Melhor cinematografia.

Agora, Adolpho segue rumo ao Oscar concorrendo ao lado de Autumn Durald (Pecadores), Michael Bauman (Uma batalha após a outra), Dan Laustsen (Frankenstein) e Darius Khondji (Marty Supreme). O brasileiro é o primeiro indicado nascido no Brasil a integrar a categoria. Em 2004, Cidade de Deus apareceu em Melhor fotografia, mas o diretor de fotografia, César Charlone, era uruguaio radicado no Brasil.

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Em entrevista ao Correio, o diretor falou da sensação ao vencer no Critics Choice Awards. "Foi uma surpresa gigantesca. É um prêmio votado por mais de 500 críticos. Para um filme do nosso tamanho, com todas as dificuldades, foi surreal. Depois ainda me falaram que eu fui o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio. Coisas que eu nem imaginava. A gente comemorou muito. Cada vitória é um vai Brasil e vai Corinthians", comentou Adolpho, que deve chegar a premiação da Academia com a mesma animação e o Brasil fica na torcida pelo cineasta.



