Barbra Streisand receberá a Palma de Ouro Honorária no Festival de Cannes

A cineasta americana Barbra Streisand receberá a Palma de Ouro Honorária durante a cerimônia de premiação do Festival de Cannes deste ano, em 23 de maio. “Neste ano, queriamos homenagear uma artista que deixou sua marca pelo poder de sua arte e busca pela liberdade. Como mulher, estou feliz de poder expressar nossa admiração por essa criadora completa e cidadã corajosa”, disse Iris Knobloch, presidente do Festival, em comunicado oficial.

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Streisand, nascida em 1942, começou a carreira aos 18 anos e chegou aos palcos da Broadway aos 20. No ano seguinte, aos 21, lançou o primeiro álbum como cantora e, aos 26, ganhou o primeiro Oscar da carreira pela atuação em Funny girl — uma garota genial (1968).

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Durante a carreira, atuou em 19 papéis e dirigiu três projetos, ganhando dois Oscars, incluindo Melhor canção original, em 1997. Além disso, acumula 11 prêmios do Globo de Ouro e foi a primeira mulher a ganhar a categoria de Melhor direção, em 1984. Como cantora, lançou 37 álbuns de estúdio e 13 trilhas sonoras; no total, ganhou dez Grammys.

Streisand também atua como ativista pela igualdade de gênero e saúde da mulher. Em parceria com Universidade da Califórnia em Los Angeles, mantém o Barbra Streisand Women's Heart Center, programa que apoia mulheres com doenças cardiovasculares e pesquisas sobre a saúde da mulher. Em 1986, criou a Streisand Foundation, ativa na defesa dos direitos LGBTQIAPN+, igualdade de gênero e educação para crianças carentes.