Curso Introdução ao Bandolim abre inscrições em Brasília

Estão abertas, até 13 de março, as inscrições para o Curso Introdução ao Bandolim, formação gratuita promovida pela Orquestra de Bandolins de Brasília. O curso não exige conhecimento prévio e tem como objetivo apresentar aos iniciantes os primeiros fundamentos do bandolim, a história e a técnica básica do instrumento. Com carga horária total de 24 horas, as aulas semanais serão aos sábados, das 10h às 12h, entre março e junho, na Asa Sul. As inscrições devem ser feitas pelo formulário e o resultado da seleção será divulgado até 17 de março.

Podem participar pessoas a partir de 11 anos de idade. Ao todo, são oferecidas 20 vagas, sendo metade reservada para pessoas negras e/ou do gênero feminino. Serão destinadas ainda quatro vagas a adolescentes entre 11 e 17 anos, residentes fora do Plano Piloto de Brasília, que receberão bolsas de ajuda de custo no valor de R$200 mensais, além de instrumentos emprestados, caso não possuam. A concessão das bolsas seguirá critérios de representatividade, diversidade e renda familiar. O curso contará com acessibilidade para pessoas com deficiência e disponibilização de partituras em Braille, reafirmando o compromisso do projeto com a inclusão.

O curso, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), será ministrado pelo professor Fernando Duarte com monitoria de Mariana Sardinha.

Serviço

Curso Introdução ao Bandolim

A partir de 21 de março, semanalmente aos sábados de 10h às 12h, na Asa Sul. Inscrições gratuitas no formulário: https://forms.gle/HFXuTKVo528Nnj5X8 até 13 de março. Não indicado para menores de 11 anos.