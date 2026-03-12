Luciana Gimenez expõe mensagem de seguidor sobre órgão genital e faz apelo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais nesta quinta-feira (12/3), para relatar um episódio desagradável envolvendo um seguidor. Durante uma interação com fãs por meio de uma caixa de perguntas, a comunicadora recebeu uma mensagem de conteúdo sexual e decidiu tornar a situação pública, demonstrando indignação com a abordagem.

Nos stories publicados em seu perfil, Luciana mostrou a resposta enviada pelo internauta e comentou que ficou surpresa com o teor da mensagem. A apresentadora afirmou que não entende o que leva algumas pessoas a enviarem esse tipo de conteúdo em um espaço criado justamente para conversar de forma leve com o público.

Ao comentar o episódio, a artista criticou o comportamento do homem e classificou a atitude como desnecessária. Luciana também ironizou a possível expectativa do seguidor, questionando se ele imaginava que receberia algum tipo de reação positiva após enviar a mensagem.

"Primeiro que não deve ter tudo isso de tamanho, né? Para falar isso é porque está com algum problema psicológico. Segundo, que coisa mais desnecessária, que coisa mais escrota, disparou. Acho que eu vou falar o quê? Uau! Meu Deus, vou lá ver quem é esse cara?", acrescentou.

Por fim, a apresentadora aproveitou o momento para deixar um recado direto aos seguidores, pedindo mais respeito nas interações online. Segundo ela, atitudes desse tipo mostram a necessidade de limites e de mais responsabilidade no uso das redes sociais. "Olha, homens menos. Menos", concluiu.

O texto Luciana Gimenez expõe mensagem de seguidor sobre o tamanho do órgão genital e faz apelo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.