Influenciador e perita criminal falam do primeiro True Crime Club do Brasil

O youtuber Beto Ribeiro e a perita criminal Rosangela Monteiro falam do primeiro True Crime Club do Brasil - (crédito: Divulgação)

O fascínio por histórias reais de crimes nunca esteve tão em alta. O consumo de true crime cresce exponencialmente no mundo todo, dominando podcasts, streamings, mercado editorial e audiovisual, que frequentemente ocupam o top dos rankings de vendas e audiência.

No Brasil esse movimento também ganha força e um dos nomes que se destaca nesse cenário é Beto Ribeiro. À frente de um dos maiores canais no YouTube do segmento no país, ele reúne milhões de seguidores que acompanham suas análises sobre crimes reais que chocaram a sociedade.

A cada semana, o debate se aprofunda ainda mais com a participação de especialistas. Entre eles, está a perita criminal Rosangela Monteiro, que atua há mais de quatro décadas na área forense. Sua vasta experiência prática acrescenta uma camada técnica às discussões, ampliando a compreensão sobre investigações e bastidores da perícia criminal.

Impulsionada por esse crescente interesse no gênero, a Happy Store criou o primeiro True Crime Club do Brasil — um portal inédito onde os assinantes recebem mensalmente, em casa, uma caixa temática que convida à ação. A novidade foi anunciada por Beto e Rosangela, que reforçaram o convite para que o público participe dessa experiência.

Experiência coletiva

O sucesso foi imediato: em uma demonstração clara da força dessa comunidade, o True Crime Club do Brasil rompeu a marca de 1 mil assinantes logo em seus primeiros dias. Esse grupo pioneiro já começa a receber, no próximo mês, uma caixa exclusiva com itens colecionáveis, papelaria premium, decoração e utilidades para casa ou vestuário (camisetas, bonés, chinelos, etc).

Mas o grande diferencial está na narrativa interativa onde em cada caixa uma pista é revelada. Ao longo de 2026, os assinantes reúnem elementos que ajudarão a decifrar um crime. O desfecho final acontecerá em um evento online ao vivo e exclusivo para os membros, no fim do ano, onde todos poderão investigar juntos e desvendar o crime, em tempo real.

Mais do que consumir histórias, agora o público pode vivencia-las, transformando o fascínio pelo true crime em uma experiência coletiva, imersiva e diferenciada.