Juliette surpreende fãs e anuncia casamento com Kaique Cerveny

A cantora e influenciadora Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 21, surpreendeu os fãs ao anunciar que está se preparando para subir ao altar. A novidade foi revelada nas redes sociais da artista, que apareceu ao lado do noivo, o atleta de crossfit Kaique Cerveny, compartilhando imagens do local escolhido para a cerimônia. O casamento está previsto para acontecer em 2026, na cidade do Recife.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O cenário escolhido para celebrar a união é o Instituto Ricardo Brennand, um dos espaços culturais mais conhecidos da capital pernambucana. No vídeo publicado, o casal aparece explorando o local e apresentando aos seguidores alguns momentos iniciais da organização da festa. Apesar da empolgação com os preparativos, a data oficial do evento ainda não foi revelada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre as cenas compartilhadas, Juliette e Kaique visitam a Capela de Nossa Senhora das Graças, onde a cerimônia religiosa deve acontecer. O registro também mostra degustações de comidas e bebidas que podem fazer parte da celebração, incluindo opções típicas brasileiras. A artista afirmou que pretende dividir cada etapa da organização com o público que acompanha sua trajetória.
O vídeo divulgado ainda começa com um momento descontraído do casal, em que ambos brincam ao acariciar a barriga da cantora, dando a entender inicialmente que ela estaria grávida. Logo depois, Juliette esclarece a situação de forma bem-humorada e explica que a verdadeira novidade é o casamento. Empolgada, ela afirmou que pretende mostrar todos os detalhes da preparação para os fãs.
Conhecido pela arquitetura inspirada em castelos europeus e por seus jardins e espaços culturais, o Instituto Ricardo Brennand já recebeu outras celebrações de famosos nos últimos anos. O local abriga museu, biblioteca, galerias de arte e áreas externas que costumam ser utilizadas para eventos especiais, tornando-se um cenário bastante procurado para cerimônias marcantes.
O texto Juliette surpreende fãs e anuncia casamento com Kaique Cerveny foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Luciana Gimenez expõe mensagem de seguidor sobre órgão genital e faz apelo
- Diversão e Arte Com Wagner Moura indicado ao Oscar, Globoplay revisita carreira do ator
- Diversão e Arte Influenciador e perita criminal falam do primeiro True Crime Club do Brasil
- Diversão e Arte A nova aposta da cena eletrônica une essência do groove e raízes baianas
- Diversão e Arte Indicado ao Oscar, brasileiro Adolpho Veloso entra de cabeça na campanha: 'Só não como pastel e abraço criança'
- Diversão e Arte Netflix estreia "Homem em Chamas" com episódios no Rio de Janeiro