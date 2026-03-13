Sexta-feira 13 com Mercúrio retrógrado exige revisão profunda de ciclos

"Pode ser desconfortável, mas também libertador", conclui Déborah de Obá. - (crédito: EdiCase)

A coincidência entre a sexta-feira 13 e o período de Mercúrio retrógrado neste ano traz à tona possíveis significados atribuídos a essas duas referências populares da astrologia. A data, frequentemente associada a superstições, ocorre enquanto o planeta Mercúrio aparenta se mover em sentido contrário, fenômeno que, segundo astrólogos, costuma estar ligado a revisões e desafios na comunicação.

Para especialistas em espiritualidade, a combinação não deve ser interpretada como sinal de azar, mas como um momento simbólico que pode incentivar reflexão e atenção a processos em andamento. Sunna, do Astrocentro, afirma que a sexta-feira 13 está historicamente associada a transformações e encerramentos de ciclos. Segundo ela, a data costuma provocar um tipo de desconforto relacionado a situações que já perderam sentido, mas que ainda não foram concluídas.

“Essa data vai mexer com aquele esgotamento interno que aparece quando insistimos em situações que já acabaram. O corpo e o coração já sacaram, mas a cabeça ainda não quer aceitar”, explica.

Na leitura do tarô, o número 13 está ligado ao Arcano da Morte. Apesar da interpretação popular, a carta não representa morte literal, mas mudanças profundas e encerramentos necessários. “Encerrar ciclos não é fracasso, é maturidade emocional. Soltar o que já terminou é se cuidar”, afirma a especialista.

O contexto se soma ao período de Mercúrio retrógrado, iniciado em 26 de fevereiro e previsto para terminar em 20 de março. Na astrologia, esse movimento aparente do planeta costuma ser associado a dificuldades em comunicação, falhas tecnológicas e decisões tomadas sem revisão suficiente.

Déborah de Obá, especialista da iQuilíbrio, afirma que muitos dos problemas atribuídos ao fenômeno estão relacionados à falta de atenção aos detalhes. “Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, diz.

Segundo ela, o período pode funcionar como um convite para rever decisões e desacelerar processos. “Às vezes, o impulso de resolver tudo rápido gera o dobro de trabalho depois. Mercúrio retrógrado não pede que você pare, pede que você pare de correr por cima do detalhe.”

Além das dificuldades cotidianas associadas à comunicação, o momento também pode estimular reflexões pessoais. Entre os efeitos relatados por especialistas estão pensamentos recorrentes, lembranças do passado e questões pendentes que voltam à tona. “Pode ser desconfortável, mas também libertador”, conclui Déborah de Obá.