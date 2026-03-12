Poliana Rocha posta mensagem enigmática após polêmica com Virginia

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, postou uma mensagem nos stories nesta quarta-feira (11/3) enigmática.
"Não permita que o comportamento do outro te faça duvidar do seu valor. Não dê a ninguém o poder de adoecer tua vida", postou.
Recentemente, a família da influencer se envolveu em mais um escândalo. Virginia Fonseca gravou um vídeo que dando a entender que estava alfinentando Ana Castela, a ex-namorada do seu ex-marido, Zé Felipe. Tudo porque a Boiadeira teria maquiado a sua filha Maria Flor.
Como se não bastasse, Ana Castela parou de seguir Virginia. Já a equipe da apresentadora afirmou que a loira nunca seguiu a cantora. O caso acabou envolvendo Zé Felipe, que se manifestou sobre o assunto. "Todo mundo tem limites. A partir de agora vou mostrar os meus. Boa noite".
