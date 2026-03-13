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Sarau-vá promove roda de samba em Ceilândia neste domingo (15/3)

Ayoola, Marcelo Café, Cris Pereira, Laady B, Negra Eve, DJ Fraktal e DJ Cxxju participam do 'Samba da Encruza', neste domingo (15/3)

Sarau-vá promove roda de samba em Ceilândia neste domingo (15/3) - (crédito: Nina Quintana)
Sarau-vá promove roda de samba em Ceilândia neste domingo (15/3) - (crédito: Nina Quintana)

Neste domingo (15/3), às 16h, o Porks Ceilândia recebe o Samba da Encruza, evento promovido pelo Sarau-vá que celebra o samba raíz e de terreiro. Com curadoria que enfatiza a malandragem feminina e as entidades das religiões de matriz africana, a programação reúne sambistas do DF para shows até às 22h30. A entrada é gratuita. 

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Ayoola, Marcelo Café, Cris Pereira, Laady B, Negra Eve, DJ Fraktal e DJ Cxxju são os artistas convidados do dia. O evento também terá microfone aberto para o público. A programação começa às 16h, com show do DJ Fraktal; às 17h30, tem início o primeiro bloco do Samba da Encruza; às 18h30, microfone aberto para recital de poesia pelo público; às 19h10, sobe ao palco o segundo bloco do Samba da Encruza; e, às 20h30, DJ Cxxju. O encerramento do evento é às 22h30. 

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O Sarau-vá foi criado em 2013, com o objetivo de promover artistas locais e incentivar a escrita de poesia pelos jovens. Nesta edição, o projeto visa fortalecer o elo entre o ancestral e o contemporâneo por meio da música. 

Serviço

Samba da Encruza

De Sarau-vá. Neste domingo (15/3), a partir de 16h, no Porks Ceilândia (QNN 2). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/03/2026 14:31
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