Sarau-vá promove roda de samba em Ceilândia neste domingo (15/3)

Neste domingo (15/3), às 16h, o Porks Ceilândia recebe o Samba da Encruza, evento promovido pelo Sarau-vá que celebra o samba raíz e de terreiro. Com curadoria que enfatiza a malandragem feminina e as entidades das religiões de matriz africana, a programação reúne sambistas do DF para shows até às 22h30. A entrada é gratuita.

Ayoola, Marcelo Café, Cris Pereira, Laady B, Negra Eve, DJ Fraktal e DJ Cxxju são os artistas convidados do dia. O evento também terá microfone aberto para o público. A programação começa às 16h, com show do DJ Fraktal; às 17h30, tem início o primeiro bloco do Samba da Encruza; às 18h30, microfone aberto para recital de poesia pelo público; às 19h10, sobe ao palco o segundo bloco do Samba da Encruza; e, às 20h30, DJ Cxxju. O encerramento do evento é às 22h30.

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O Sarau-vá foi criado em 2013, com o objetivo de promover artistas locais e incentivar a escrita de poesia pelos jovens. Nesta edição, o projeto visa fortalecer o elo entre o ancestral e o contemporâneo por meio da música.

Serviço

Samba da Encruza

De Sarau-vá. Neste domingo (15/3), a partir de 16h, no Porks Ceilândia (QNN 2). Entrada gratuita.