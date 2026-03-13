Série Homem em Chamas ganha teaser com cenas no Rio de Janeiro

Vencedor do Emmy de Melhor Ator Coadjuvante por Watchmen (2020), Yahya Abdul-Mateen II é o protagonista da produção Homem em chamas, série de ação que estreia no dia 30 de abril na Netflix. A trama se passa, em parte, no Rio de Janeiro, com Vicente Amorim dirigindo os episódios 3 e 4.

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A série é baseada nos livros de A. J. Quinnell, que já foi adaptada para o cinema duas vezes, sendo o mais recente em 2004. A história acompanha o personagem John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário das Forças Especiais, letal e conhecido por sobreviver nas situações mais brutais possíveis.

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Após se aposentar, John sofre de transtorno de estresse pós-traumático severo e está decidido a vencer os próprios demônios e se redimir de sua vida antiga. Porém, antes de conseguir esse recomeço, ele é arrastado de volta para o fogo e precisa lutar como nunca.

Homem em chamas terá sete episódios e tem como produtor executivo, roteirista e showrunner Kyle Killen (Halo, Awake e Lone Star).