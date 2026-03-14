Morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos

Phill Campbel foi o mais longevo do grupo de rock Motörhead, que anunciou sua dissolução em 2015, e morreu 'pacificamente' após longo tratamento - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O guitarrista galês Phil Campbell, conhecido por sua longa trajetória na banda britânica Motörhead, morreu aos 64 anos. A morte foi confirmada pela família e por integrantes do grupo musical nas redes sociais neste sábado (14/3). Campbell faleceu após um período de internação em terapia intensiva, depois de uma cirurgia complexa.

Figura central na história do heavy metal, Campbell foi um dos músicos mais longevos do Motörhead. Ele entrou para o grupo em 1984 e permaneceu até o fim da banda, em 2015, quando o vocalista e líder Lemmy Kilmister morreu. Durante mais de três décadas, ajudou a construir o estilo agressivo e inconfundível que transformou o grupo em referência mundial do rock pesado.

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Em comunicado divulgado após sua morte, a família descreveu o músico como um homem dedicado à família e profundamente amado pelos fãs. “Ele foi um marido devotado, um pai maravilhoso e um avô orgulhoso”, afirmou a nota, pedindo respeito à privacidade neste momento de luto.

Trajetória marcada pelo Motörhead

Nascido Philip Anthony Campbell, em 1961, na cidade de Pontypridd, no País de Gales, ele começou a tocar guitarra ainda na infância e rapidamente se apaixonou pelo rock pesado. Entre suas principais influências estavam nomes como Jimi Hendrix, Jimmy Page e Tony Iommi, guitarristas que ajudaram a moldar sua técnica e estilo musical.

Antes de entrar para o Motörhead, Campbell participou de bandas locais e ganhou notoriedade no cenário da New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) com o grupo Persian Risk, formado no fim da década de 1970. Com a banda, gravou singles que chamaram a atenção do circuito britânico de rock.

A virada na carreira veio em 1984, quando foi escolhido para integrar o ao lado de Lemmy Kilmister e do guitarrista Michael “Würzel” Burston. O trio consolidou uma formação histórica do grupo, responsável por alguns dos discos mais emblemáticos da banda.

Durante sua passagem pelo Motörhead, Campbell participou da gravação de 16 álbuns de estúdio, incluindo trabalhos marcantes como Orgasmatron (1986), 1916 (1991) e Bad Magic (2015). Sua guitarra rápida e direta tornou-se parte essencial da identidade sonora da banda, que misturava heavy metal, punk e rock’n’roll.

O fim do Motörhead e novos projetos

Após a morte de Lemmy, em 2015, o Motörhead encerrou oficialmente suas atividades. Campbell, no entanto, continuou ativo na música.

Em 2016, ele fundou a banda Phil Campbell and the Bastard Sons, ao lado de três de seus filhos (Todd, Dane e Tyla Campbell), além de vocalistas convidados ao longo dos anos. O grupo lançou vários discos e manteve viva a tradição do rock pesado, misturando composições próprias e homenagens ao repertório do Motörhead.

Campbell também lançou um álbum solo em 2019, Old Lions Still Roar, com participações de diversos artistas do cenário do rock e do metal.

Considerado um dos guitarristas mais importantes do heavy metal britânico, Campbell ajudou a consolidar o Motörhead como uma das bandas mais influentes do gênero. O grupo se tornou símbolo de intensidade sonora e atitude rebelde, influenciando gerações de artistas em estilos que vão do thrash metal ao hard rock.

Phil Campbell deixa a esposa, Gaynor, e três filhos, além de um legado musical que atravessa mais de quatro décadas e que continuará reverberando entre fãs do rock pesado em todo o mundo.