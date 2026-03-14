Ana Castela vai no aniversário de sósia e web confunde: ‘Quem é quem?’

Ana Castela vai no aniversário de sósia e web se confunde: ‘Quem é quem?’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A comemoração de aniversário da influenciadora Sabryna Carnette ganhou um destaque inesperado nas redes sociais. A jovem, conhecida por ser sósia da cantora Ana Castela, celebrou seus 24 anos na última quarta-feira (11) e contou com a presença da própria artista na festa. O encontro aconteceu no Folks Londrina, um pub sertanejo bastante conhecido na região, e rapidamente viralizou pela semelhança impressionante entre as duas.

Nas redes sociais, Sabryna Carnette, que se apresenta em sua biografia como A Boiadeira de Santa Catarina, compartilhou registros da noite especial ao lado da cantora. Na legenda da publicação, ela agradeceu pela presença da artista na comemoração. Obrigada por vir no meu aniversário, escreveu a aniversariante ao dividir com os seguidores as fotos em que aparece lado a lado com Ana Castela.

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Semelhança surpreende fãs

A repercussão foi imediata nos comentários, com diversos internautas dizendo ter ficado confusos ao tentar identificar quem era quem nas imagens. Muitos seguidores brincaram com a situação e destacaram a semelhança entre as duas. Quem é quem? [risos], escreveu um usuário. Outro também questionou: Tá, agora me diz quem é quem?.

Outras mensagens reforçaram o espanto do público diante da aparência semelhante. Car*, quem é a Ana?* e Agora meu juízo bagunçou qual é a Ana aí?, comentaram alguns seguidores. Além das brincadeiras, muitos fãs aproveitaram para elogiar a dupla com mensagens como Idênticas, Duas deusas e Achei que era a mesma Ana (Fonte: redes sociais).

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