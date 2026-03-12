Ana Castela toma atitude contra Virginia após suposta indireta

Uma movimentação nas redes sociais envolvendo Ana Castela e Virginia Fonseca chamou a atenção dos internautas nos últimos dias.
Usuários perceberam que a cantora deixou de seguir a influenciadora no Instagram. Já Virginia não acompanha a artista na plataforma, situação que, segundo sua assessoria, não é recente.
A atitude da Boiadeira rapidamente se espalhou entre perfis de fãs e páginas de entretenimento, gerando especulações e comentários sobre a possível tensão entre as duas figuras públicas.
A repercussão surge após uma sequência de publicações relacionadas à família de Zé Felipe.
A situação começou quando Ana Castela apareceu maquiando Maria Flor, filha do cantor com Virginia, durante um encontro com familiares dele.
O momento foi registrado por amigos da artista e publicado nas redes sociais, despertando a curiosidade de seguidores.
Pouco depois, Virginia compartilhou um vídeo em que ela mesma maquiava a filha e comentou que a menina agora queria ser maquiada apenas pela mãe.
Parte do público interpretou a declaração como uma possível indireta direcionada à cantora, o que acabou ampliando o debate online.
Em meio às especulações, Ana Castela publicou ainda um vídeo gravado na Fazenda Talismã, propriedade pertencente à família do ex-namorado.
Na legenda, escreveu: “É assim que eu comecei e é assim que eu vou continuar”. A mensagem foi interpretada por alguns internautas como uma possível resposta indireta às discussões que tomaram conta das redes.
