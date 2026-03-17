Apresentadora da RedeTV desabafa após vazamento de bastidores

A jornalista Simone Garuti contou que ficou abalada após o vazamento de um vídeo gravado nos bastidores do Superpop, na RedeTV!. O episódio ocorreu depois da gravação de uma edição em que Léo Áquila manifestou apoio à permanência da apresentadora no comando da atração.

Repórter do programa há 25 anos, atualmente Simone Garuti ocupa o posto de apresentadora deixado por Luciana Gimenez, mas já há data definida para a estreia de Cariúcha como titular no dia 25 de março.

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Naquele dia, depois de gravar o programa, saí transtornada da RedeTV!. Não estou acostumada com esse tipo de situação. Sou jornalista, discreta, não quero holofote dessa forma. Fiquei sem dormir pensando em como é duro para quem tem vídeos íntimos vazados. Claro que minha situação não se compara, mas me fez refletir sobre a exposição sem consentimento, disse em entrevista ao NaTelinha Talk.

Segundo Simone, após o encerramento da gravação, Léo Áquila expressou espontaneamente seu desejo de vê-la seguir no comando. No começo achei que fosse brincadeira, depois percebi que era verdade. Conversamos com ela, mas não percebemos que uma terceira pessoa estava filmando.

A apresentadora relatou que ela e um produtor pediram para que o vídeo não fosse publicado, mas um influenciador presente no estúdio acabou divulgando o conteúdo. Eu não conhecia. Ele postou e tem muitos seguidores. Enquanto eu gravava outro programa, minha diretora me disse para ter calma porque estava resolvendo um problema. Depois ligaram para esse rapaz pedindo que retirasse, mas o vídeo já tinha viralizado. A emissora exibiu o programa porque não foi a Léo quem publicou.

Simone Garuti reforçou que construiu sua trajetória na RedeTV! com discrição ao longo de 25 anos. Sempre mantive postura reservada, inclusive quando trabalhava ao lado da Luciana Gimenez. Nunca precisei conquistar nada brigando. A Léo entendeu, não iria postar. Mas esse rapaz publicou e gerou toda essa situação.