'Hannah Montana 20 anos': o que revela trailer do especial

A nostalgia virou protagonista no Disney+ com a volta do "melhor dos dois mundos". A plataforma divulgou o primeiro trailer do especial que celebra os 20 anos de Hannah Montana, já com data cravada: 24 de março — exatamente o dia em que a série estreou no Disney Channel.

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Duas décadas após apresentar ao público a história da adolescente com vida dupla, vivida por Miley Cyrus, o novo projeto se estrutura como uma revisita guiada por quem esteve no centro de tudo. A proposta é olhar para trás com material inédito, recuperar bastidores e reunir nomes ligados à trajetória da produção.

Chamado Hannah Montana: Especial de 20º Aniversário, o conteúdo é descrito pela Disney como uma homenagem aos fãs. O formato inclui uma entrevista exclusiva e aprofundada com Miley Cyrus, conduzida por Alex Cooper.

Além da conversa, o especial incorpora itens do acervo pessoal da artista, imagens de bastidores, participações de rostos já conhecidos pelo público e convidados-surpresa. Também está confirmada uma apresentação musical, reforçando o caráter comemorativo.

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A construção narrativa parte da própria Miley Cyrus, que revisita momentos marcantes da série em um formato pensado para celebrar a data junto ao público. A produção é assinada pela HopeTown Entertainment em parceria com a Unwell Productions, com Ashley Edens como showrunner.

“Hannah Montana sempre fará parte de quem eu sou. O que começou como uma série de TV se tornou uma experiência compartilhada que transformou a minha vida e a de muitos fãs. Sempre serei grata por essa conexão”, afirmou Miley. “O fato de ainda significar tanto para as pessoas tantos anos depois é algo que me deixa muito orgulhosa. Essa ‘Hannahversary’ é a minha forma de celebrar e agradecer aos fãs que estiveram comigo por 20 anos.”

Enquanto a estreia não chega, o Disney+ mantém disponível a coleção de Hannah Montana. Nos Estados Unidos, o plano Premium ainda oferece um canal contínuo dedicado à franquia, com as quatro temporadas, além de Hannah Montana: O Filme e Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert. De acordo com a empresa, o catálogo da série já ultrapassou meio bilhão de horas assistidas na plataforma em todo o mundo.

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