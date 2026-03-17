'BTS: O Reencontro': os detalhes do trailer emocionante do documentário

A Netflix divulgou o primeiro trailer de BTS: O Reencontro, documentário que acompanha o retorno do fenômeno do K-pop após anos de hiato. As imagens mostram os sete integrantes do grupo: RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V e Jungkook, reunidos em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante o processo de criação do novo álbum do BTS.

O projeto acompanha os bastidores da produção de ARIRANG, quinto disco de estúdio da banda, que será lançado em 20 de março. O álbum terá 14 faixas e chega às plataformas à 1h da manhã no horário de Brasília.

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O trailer também revela momentos do grupo fora do estúdio, incluindo ensaios, conversas e cenas de descontração entre os integrantes — confira no final da página.

Tudo sobre BTS: O Reencontro

Segundo a sinopse oficial, o documentário mostra o reencontro do BTS após quase quatro anos de pausa nas atividades coletivas, período em que os integrantes se dedicaram a projetos individuais e ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

O filme promete mostrar o grupo refletindo sobre o passado e discutindo os próximos passos da carreira, além de registrar o processo criativo do novo álbum.

BTS: O Reencontro também destaca a relação da banda com o ARMY, comunidade de fãs que ajudou a transformar o grupo em um dos maiores fenômenos da música global desde sua estreia em 2013. O documentário estreia em 27 de março na Netflix.

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Trailer:

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