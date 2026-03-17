Entenda polêmica envolvendo Stenio Garcia e as filhas

Ator relata falta de apoio das filhas em despesas médicas e questões pessoais - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Aos 93 anos, o ator Stênio Garcia voltou ao centro das atenções por conta de um impasse familiar que acabou chegando à Justiça. O artista abriu um processo contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, envolvendo um apartamento localizado em Ipanema, área valorizada da Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e tem despertado curiosidade por envolver questões patrimoniais e relações familiares delicadas.

Leia também: Peça sobre obra de Clarice Lispector faz apresentação especial no mês da mulher

De acordo com informações divulgadas pela Revista Quem e pela jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ator alega ter direito ao usufruto vitalício do imóvel. Na prática, isso significa que, mesmo que a propriedade esteja no nome de outra pessoa, ele acredita ter o direito legal de viver no local ou utilizá-lo ao longo da vida. Segundo o processo, o imóvel estaria atualmente sob posse das filhas, que não teriam concordado em devolvê-lo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Outro ponto que chama atenção na ação são as alegações feitas por Stênio. Ele afirma enfrentar dificuldades financeiras nos últimos anos, especialmente após deixar trabalhos na TV Globo, passando a depender basicamente da aposentadoria. O ator também relata falta de apoio das filhas em despesas médicas e questões pessoais, além de mencionar um distanciamento afetivo, o que teria agravado ainda mais o conflito.

A situação, no entanto, pode ter raízes mais antigas. A atual esposa do ator, Marilene Saade, comentou que existem desentendimentos históricos ligados à ex-mulher dele, Clarice Piovesan, mãe das filhas. Segundo ela, disputas judiciais do passado, incluindo um processo vencido por Clarice na década de 1990, já haviam impactado significativamente a vida financeira do ator.

Leia também: Gilson anuncia nova turnê nacional e internacional com parada em Brasília

Apesar da repercussão, Stênio Garcia optou por não entrar em detalhes, afirmando apenas que se trata de um assunto privado. Em nota, sua equipe jurídica reforçou que o caso está sob análise da Justiça e pediu respeito à intimidade da família. Até o momento, não houve posicionamento público das filhas, e a resolução da disputa dependerá das decisões judiciais ao longo do processo.

A equipe jurídica do ator divulgou uma nota à imprensa. Leia na íntegra:

"Stênio Garcia e Mari Saade, esclarecerem que não emitirão comentários adicionais nem concederão entrevistas a respeito do caso recentemente divulgado. Trata-se de uma situação sensível que envolve um senhor de 94 anos, com mais de 70 anos de dedicação à arte e à missão de levar alegria ao público brasileiro. Diante disso, a família reforça o pedido de respeito, compreensão e empatia neste momento. O caso encontra-se sob análise da Justiça, razão pela qual quaisquer manifestações públicas se mostram inadequadas neste momento. Tanto Stênio Garcia quanto sua esposa, Mari Saade, confiam nas instituições e respeitarão integralmente o que vier a ser decidido. Por fim, a família reitera o pedido de respeito à privacidade de todos os envolvidos."