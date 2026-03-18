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PAI E FILHA

Xamã, o Bagdá de Três Graças, compartilha foto rara com a filha e encanta internautas

Na imagem, o artista aparece em um momento descontraído com a pequena Hanna, de apenas quatro anos

Hanna é fruto do relacionamento do cantor com a influenciadora Renata Gutierrez - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Hanna é fruto do relacionamento do cantor com a influenciadora Renata Gutierrez - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Conhecido por manter a vida pessoal mais discreta, Xamã surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro raro ao lado da filha mais nova nas redes sociais. Na imagem, o artista aparece em um momento descontraído com a pequena Hanna, de apenas quatro anos, e arrancou reações ao mostrar o lado mais leve da paternidade.

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Na legenda, ele entrou na brincadeira ao destacar a personalidade da menina e a dinâmica entre os dois. Eu sou funcionário, ela é bailarina, escreveu, em tom bem-humorado, enquanto posava sorridente com acessórios na cabeça ao lado da filha.

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Hanna é fruto do relacionamento do cantor com a influenciadora Renata Gutierrez e nasceu em julho de 2021. Além dela, o artista também é pai de Akasha, de sete anos, filha de uma relação anterior com a modelo Natasha Hoffemann. Mesmo com a rotina intensa na música e na televisão, ele costuma valorizar momentos ao lado das meninas, ainda que raramente os exponha publicamente.

Atualmente, Xamã também divide seu tempo com a atuação e integra o elenco da novela Três Graças. Nos bastidores da produção, inclusive, ele segue mantendo uma convivência tranquila com a atriz Sophie Charlotte, com quem teve um relacionamento que chegou ao fim recentemente.

A publicação com a filha rapidamente chamou atenção dos fãs, que elogiaram a conexão entre pai e filha e se divertiram com a forma espontânea com que o artista descreveu o momento.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 18/03/2026 12:53
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