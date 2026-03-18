Criadora de Bridgerton sinaliza novo spin-off focado em Violet

Bridgerton pode ganhar spin-off focado em Violet, diz criadora - (crédito: Observatorio do Cinema)

O universo de Bridgerton pode ganhar um novo spin-off centrado em Violet Bridgerton. A possibilidade foi indicada por Shonda Rhimes durante participação no podcast de Craig Melvin (via Deadline).

Segundo a criadora, a matriarca da família tem potencial para protagonizar uma história própria dentro da franquia.

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Eu sempre disse que, se fôssemos fazer algo assim, Violet seria uma ótima pessoa para contar essa história. Isso é uma possibilidade, afirmou.

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Violet, interpretada por Ruth Gemmell, é uma das personagens centrais da série e tem papel importante ao longo das quatro temporadas. Na atual fase, sua relação com Lord Anderson passa por altos e baixos.

Após avançar em um romance com o personagem, Violet se prepara para anunciar o noivado, mas acaba sendo impactada por acontecimentos familiares que mudam suas prioridades.

Bridgerton já teve sucesso ao expandir seu universo com Rainha Charlotte, derivada lançada em 2023, que explorou a origem da rainha e abriu espaço para novas histórias dentro da franquia da Netflix.

Tudo sobre a nova temporada de Bridgerton

Com oito episódios, a quarta temporada de Bridgerton acompanhará Benedict (Luke Thompson), o boêmio segundo filho. Relutante em se estabelecer como seus irmãos, sua perspectiva muda quando ele encontra uma cativante Dama de Prata no baile de máscaras de sua mãe.

Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton) e mais estão na 4ª temporada. Jess Brownell e Shonda Rhimes são alguns dos produtores executivos.

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Lançada em 2020 pela Netflix, Bridgerton se tornou um fenômeno global. As três temporadas da série estão entre as Top 10 mais populares da história da Netflix, com a primeira e a terceira ocupando atualmente a 5ª e a 7ª posições no ranking, respectivamente. O sucesso é tão grande que gerou spin-off, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, que também dominou o Top 10 Global.

As quatro temporadas completas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix. A série já está renovada para a quinta e sexta temporadas, que ainda não tem previsão de estreia.

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