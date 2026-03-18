Solteira, Patrícia Poeta quebra o silêncio sobre sua vida intima

Para a apresentadora da Globo, o importante é a busca pelo equilíbrio, sem a necessidade de viver nos holofotes - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Patrícia Poeta recentemente chamou atenção ao ter falado, de forma discreta, sobre vida pessoal. A apresentadora do Encontro, da Globo, afirmou que seu atual estado civil era "solteira e feliz".

Em entrevista à revista Mensch, a jornalista voltou a falar sobre sua vida privada, mas faz questão de destacar que sua essência é a discrição. "Agradeço muito o interesse e o carinho das pessoas, mas a minha essência é a discrição. Eu gosto da minha casa, da minha rotina, de uma vida mais reservada. Não sou de badalar ou de me expor excessivamente", iniciou.

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"Trabalho para preservar"

"No fim das contas, é um exercício diário de equilíbrio: entender que sou uma figura pública, mas sem abrir mão da minha verdade. E a minha verdade sempre foi essa trabalhar com seriedade e preservar o que é íntimo", declarou Patrícia Poeta.

Para a apresentadora da Globo, o importante é a busca pelo equilíbrio, sem a necessidade de viver nos holofotes. "Eu procuro viver esse lugar com equilíbrio. Mostro um pouco, me preservo um pouco. Dou entrevistas quando tenho algo relevante para compartilhar, algo que realmente faça sentido. Não sou uma pessoa que busca estar o tempo todo em evidência", concluiu.