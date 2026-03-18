Os Melhores do Mundo lançam livro digital para celebrar 30 anos de trajetória

Cia de Comédia Os Melhores do Mundo celebra três décadas de trajetória - (crédito: Divulgação)

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo lançou um dossiê digital que revisita a trajetória do grupo ao longo de três décadas de atuação. O conteúdo já está disponível no site oficial da companhia e integra as ações comemorativas pelos 30 anos celebrados em 2025.

O dossiê apresenta processos criativos, técnicas de trabalho e os temas que marcaram os espetáculos da companhia ao longo dos anos. O material destaca como experiências pessoais dos integrantes e contextos políticos e sociais do país influenciaram as produções. Segundo a atriz Adriana Nunes, a sátira sempre foi utilizada como ferramenta para comentar acontecimentos contemporâneos e atualizar as montagens.

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Fundada em 1995, a companhia consolidou carreira baseada em textos autorais e circulação contínua pelo Brasil e exterior. O grupo, formado por por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal, Welder Rodrigues e Marcello Linhos, já se apresentou em mais de 130 cidades brasileiras, consolidando um grande número de fãs. Entre os projetos recentes está o longa Hermanoteu na Terra de Godah — O Filme, lançado em 2022 a partir de um dos espetáculos mais conhecidos da companhia

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



