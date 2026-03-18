Hollywood recria Val Kilmer com IA e acende alerta ético no cinema

A produção de As Deep as the Grave aposta em uma solução tecnológica que reacende um debate antigo em Hollywood: a presença de atores já falecidos em novos projetos. De acordo com a Variety, o longa utiliza inteligência artificial para trazer de volta Val Kilmer, morto em 2025.

A escolha não surgiu do zero. Anos antes de sua morte, o ator havia sido convidado para interpretar o Padre Fintan, mas problemas de saúde impediram sua participação. Kilmer enfrentava um câncer de garganta, que o levou à morte em 1º de abril de 2025 após complicações causadas por uma pneumonia.

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A recriação digital contou com o aval da família. Sua filha, Mercedes Kilmer, apoiou o projeto como uma forma de preservar o legado do pai e destacou sua relação positiva com novas tecnologias: “Ele sempre encarou as tecnologias emergentes com otimismo, como uma ferramenta para expandir as possibilidades da narrativa. Esse espírito é algo que todos nós estamos homenageando neste filme específico, do qual ele foi parte integrante.”

Para o diretor e roteirista Coerte Voorhees, a presença de Kilmer, ainda que recriada, era essencial desde a concepção do filme. “Ele era o ator que eu queria para interpretar esse papel. O filme foi concebido em grande parte pensando nele. Inspirou-se em sua herança indígena americana e em seus laços e amor pelo Sudoeste… Sua família sempre dizia o quanto consideravam o filme importante e que Val realmente queria fazer parte disso”, disse.

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“Ele realmente achava que era uma história importante e queria ter seu nome associado a ela”, continuou o cineasta. “Foi esse apoio que me deu a confiança para dizer: ‘Ok, vamos fazer isso’. Apesar de algumas pessoas poderem considerá-lo controverso, era isso que Val queria.”

Mesmo com o respaldo da família, o uso de inteligência artificial nesse contexto divide opiniões. Parte da indústria vê a prática como uma forma legítima de manter viva a contribuição de artistas, enquanto outros profissionais alertam para riscos, como a substituição de trabalhadores e o uso indevido de imagem sem consentimento. Os responsáveis pelo longa afirmam ter seguido um caminho ético. Segundo a produção, todas as diretrizes do SAG-AFTRA foram respeitadas, incluindo a compensação financeira aos herdeiros de Kilmer.

Inspirado em uma história real, As Deep as the Grave acompanha os arqueólogos Ann e Earl Morris em escavações no Canyon de Chelly, no Arizona, em busca de reconstruir a trajetória do povo Navajo. No elenco, estão nomes como Tom Felton, Abigail Breslin, Abigail Lawrie e Wes Studi.

Na tela, a presença de Kilmer será construída a partir de diferentes camadas: imagens antigas, registros mais recentes e recursos de IA que recriam sua voz — mesmo após ela ter sido afetada por um procedimento na traqueia. O resultado pretende mostrar múltiplas fases do personagem, unindo passado e presente em uma mesma atuação.