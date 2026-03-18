Após 50 capítulos, 'Coração Acelerado' assume título controverso na Globo

Coração Acelerado ultrapassou a marca de 50 capítulos, e segue com um desempenho extremamente abaixo do esperado pela Globo no Ibope.
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Apesar de ter esboçado uma reação nas últimas semanas, ao reverter os baixos índices alcançados no início, o trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento continua com o título de menor média de público do horário, até o momento.
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No ar desde 12 de janeiro, Coração Acelerado possui média parcial de 18,7 pontos, segundo dados do Ibope na Grande São Paulo. A pontuação em questão representa uma queda significativa em relação à antecessora, Dona de Mim (2025), que acumulava 20,9 pontos no mesm período.
Até o presente momento, Coração Acelerado detém a menor audiência da faixa das sete da Globo nos últimos 55 anos, aquém até da atual detentora do título, Fuzuê (2023), que registrou média de 19,3. A mais vista da década, até agora, continua sendo Salve-se Quem Puder (2020), que somou 27,1 pontos.
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