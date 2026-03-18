InícioDiversão e Arte
NOVELA

Após 50 capítulos, 'Coração Acelerado' assume título controverso na Globo

Novela sobre universo sertanejo amarga pior média da faixa em décadas

No ar desde 12 de janeiro, Coração Acelerado possui média parcial de 18,7 pontos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
No ar desde 12 de janeiro, Coração Acelerado possui média parcial de 18,7 pontos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Coração Acelerado ultrapassou a marca de 50 capítulos, e segue com um desempenho extremamente abaixo do esperado pela Globo no Ibope.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Apesar de ter esboçado uma reação nas últimas semanas, ao reverter os baixos índices alcançados no início, o trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento continua com o título de menor média de público do horário, até o momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No ar desde 12 de janeiro, Coração Acelerado possui média parcial de 18,7 pontos, segundo dados do Ibope na Grande São Paulo. A pontuação em questão representa uma queda significativa em relação à antecessora, Dona de Mim (2025), que acumulava 20,9 pontos no mesm período.

Até o presente momento, Coração Acelerado detém a menor audiência da faixa das sete da Globo nos últimos 55 anos, aquém até da atual detentora do título, Fuzuê (2023), que registrou média de 19,3. A mais vista da década, até agora, continua sendo Salve-se Quem Puder (2020), que somou 27,1 pontos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 18/03/2026 16:28
SIGA
x