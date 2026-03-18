'Scooby-Doo': live-action da Netflix anuncia elenco completo

A Netflix definiu os últimos integrantes da equipe principal da série live-action de Scooby-Doo. Segundo informações divulgadas por perfis especializados, Abby Ryder Fortson (Crescendo Juntas) foi escalada como Velma Dinkley, enquanto Tanner Hagen (Lawmen: Bass Reeves) interpretará Norville Salsicha Rogers.

O anúncio chega pouco depois da confirmação de Maxwell Jenkins (Perdidos no Espaço) no papel de Fred Jones, completando o quarteto central da Mistério S.A. A formação já contava com Mckenna Grace como Daphne. Com as novas escalações, a equipe principal da série está oficialmente completa.

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Criada por Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, dupla responsável por Cowboy Bebop, a trama será baseada nos personagens clássicos da Hanna-Barbera e funcionará como uma história de origem da Mistério S.A. A narrativa mostrará como o grupo se conheceu e resolveu o primeiro caso que deu início à parceria.

Tudo sobre a série de Scooby-Doo

A história acompanhará Shaggy e Daphne durante o último verão em um acampamento, quando se envolvem em um mistério ligado a um filhote de dogue alemão que pode ter testemunhado um assassinato sobrenatural. Ao lado de Velma e do recém-chegado Freddy, o grupo tentará solucionar o caso enquanto enfrenta segredos pessoais.

O projeto terá oito episódios e é produzido pela Berlanti Productions em parceria com a Warner Bros. Television e a Midnight Radio.

A série ainda não tem título oficial nem data de estreia confirmada. A expectativa é que novas informações sobre elenco e cronograma de produção sejam divulgadas nos próximos meses.

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