Homem-Aranha 4: Trailer pode ter dado grande spoiler de Demolidor: Renascido

Na prévia, que apresenta personagens como Justiceiro, Bruce Banner e Escorpião, uma cena específica gerou debate nas redes - (crédito: Observatorio do Cinema)

O primeiro trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia chamou atenção dos fãs não apenas pelas grandes revelações, mas por um detalhe que pode ter antecipado o desfecho de Demolidor: Renascido.

Na prévia, que apresenta personagens como Justiceiro, Bruce Banner e Escorpião, uma cena específica gerou debate nas redes. Por volta dos 36 segundos, o Homem-Aranha recebe a chave da cidade de uma figura que muitos acreditam ser Sheila Rivera.

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A personagem interpretada por Zabryna Guevara é assessora do prefeito Wilson Fisk na série Demolidor: Renascido. Sua presença nesse contexto levantou uma teoria imediata entre os fãs.

Se Sheila está representando a prefeitura na cerimônia, isso pode indicar que Fisk já não ocupa mais o cargo até o fim da segunda temporada da série.

Homem-Aranha: Um Novo Dia se passa após os eventos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e também depois da segunda temporada de Demolidor: Renascido, o que reforça a possibilidade de conexão direta entre as histórias.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o destino de Fisk, mas o detalhe no trailer já é visto por parte do público como um possível spoiler do que está por vir.

Tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

Na trama, quatro anos se passaram, e Peter Parker (Tom Holland) agora é um adulto vivendo completamente sozinho, após ter se apagado voluntariamente das vidas e memórias das pessoas que ama.

Combatendo o crime em uma Nova York que já não conhece seu nome, ele se dedica totalmente a proteger a cidade, atuando como um Homem-Aranha em tempo integral.

Mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um novo e estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), o filme será o primeiro do herói dentro da Fase 6 do MCU e aposta em um tom de recomeço inspirado na famosa saga dos quadrinhos lançada em 2008. Segundo Holland, essa nova história não parece o quarto filme, mas um renascimento completo do personagem.

Além de Holland, o elenco conta com Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Sadie Sink em um papel ainda mantido em sigilo, Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Jon Bernthal como o Justiceiro, personagem que deve cruzar o caminho de Peter em uma trama repleta de ação e moralidade, e Michael Mando, que retorna como o vilão Escorpião após 8 anos. Há rumores de que o criminoso Tombstone (Lápide, nos quadrinhos) também será introduzido como antagonista secundário.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 30 de julho nos cinemas brasileiros.