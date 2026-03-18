Fundação Athos Bulcão inaugura exposição sobre o amor e o fim das relações

A Fundação Athos Bulcão e o Vilarejo 21 promovem, nesta quarta-feira (18/3), a abertura da exposição Amor tem, mas acabou, de Ananelia Meireles. O evento ocorre na Galeria Trama, na sede da Fundação, entre 18h e 21h, e a entrada é gratuita.

Com curadoria de Sofia Rodrigues Barbosa, Amor tem, mas acabou utiliza o estandarte como principal linguagem. O elemento, presente em manifestações coletivas, como carnaval e festas religiosas, é deslocado e usado como forma de promover reflexões sobre o cotidiano e o íntimo, principalmente a partir de vivências femininas. Memórias familiares, experiências íntimas e reflexões sobre o lugar da mulher que cria são o foco da mostra.

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As peças foram bordadas à mão e apresentam palavras, frases, ditados populares, desabafos e conselhos. A exposição fica aberta para visitação na Fundação Athos Bulcão até 16 de maio; de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 13h.

Ananelia Meireles é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Educação em Ciências — Sustentabilidade e desenvolve trabalhos em arte têxtil, papel e colagens. A pesquisa da artista investiga as relações humanas, recorrendo ao bordado como forma de discutir o amor e o im dos vínculos.

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Serviço



Amor tem, mas acabou

De Ananelia Meireles. Abertura nesta quarta-feira (18/3), de 18h às 21h, na Fundação Athos Bulcão (510 Sul). Entrada gratuita.