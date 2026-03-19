BBB 26: Cowboy não dá trégua e barra Ana Paula de festa

Cheio de deboches, Cowboy se referiu a Ana Paula como Ana Cláudia, pois a sister insiste em chamá-lo de Humberto - (crédito: Observatorio da TV)





Alberto Cowboy, do BBB 26, nesta quarta-feira (18/3), resolveu barrar novamente Ana Paula da Festa do Líder.

"Alberto, hoje é a sua festa! Todos estão convidados, menos um. Escolha uma pessoa para enfrentar o desafio do Barrado no Baile. Se vencer, vai ganhar o acesso à Festa. Diga agora quem deve ir e justifique sua escolha", leu o veterano.

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"Todos sabem que eu tenho um embate com a Ana Paula e ela renova isso diariamente, né Ana Paula?", disse Cowboy, interrompido pela sister: "Diferente de você, eu não fujo dos meus embates, não vou para os meus aposentos reais e sumo".

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Cheio de deboches, Cowboy se referiu a Ana Paula como Ana Cláudia, pois a sister insiste em chamá-lo de Humberto. "Eu estou aqui, você que vai para o seu multiverso, aí você me perde. Eu estou na mesma casa que você, mas talvez lá no Líder você não consiga ir. Hoje eu vou barrar a Ana Cláudia para variar porque a Ana Cláudia continua no multiverso dela e às vezes tenta me achar. Eu estou sempre aqui, tá bom? Para variar, vai outra pessoa hoje, vai Ana Cláudia", disparou.