'Emergência radioativa': a história real por trás da série da Netflix

A série revisita um acidente em Goiânia que começou com uma sequência de decisões e descuidos - (crédito: Observatorio do Cinema)

Quase quatro décadas depois de um dos episódios mais graves envolvendo material radioativo no Brasil, a Netflix lançou Emergência Radioativa, produção que retoma o acidente com o Césio-137 ocorrido em Goiânia, em 1987.

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A série revisita um acidente que começou com uma sequência de decisões e descuidos que, pouco a pouco, abriram espaço para uma contaminação que ninguém sabia identificar.

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O caso surge a partir de um equipamento de radioterapia deixado para trás em uma clínica desativada, ainda contendo material radioativo em seu interior, sem que houvesse controle ou aviso adequado sobre o risco envolvido.

Dentro desse aparelho estava uma cápsula com Césio-137, utilizada no tratamento de câncer e protegida por uma estrutura que, enquanto intacta, mantinha a radiação isolada, mas que se tornava perigosa no momento em que fosse violada.

Quando o risco deixa de ser invisível

O problema começa a ganhar forma quando duas pessoas entram no local abandonado em busca de peças de valor e retiram partes do equipamento, levando o material para fora da clínica sem qualquer noção do que estavam carregando.

Já fora dali, a desmontagem do aparelho acaba rompendo a proteção da cápsula, liberando um pó que não tinha cheiro nem aparência de perigo, mas que emitia um brilho azulado capaz de despertar curiosidade em quem entrava em contato com ele.

Esse detalhe, que parecia inofensivo, faz com que o material circule entre moradores, sendo compartilhado entre familiares e vizinhos, enquanto o contato direto se repete sem que ninguém associe aquilo a um risco imediato.

Ao mesmo tempo, os primeiros sintomas começam a surgir, mas aparecem de forma dispersa, o que leva médicos a tratarem os casos como problemas comuns, atrasando a identificação do que realmente estava acontecendo.

A situação só começa a ser compreendida quando fragmentos do material chegam a um hospital e são analisados com equipamentos específicos, revelando níveis de radiação incompatíveis com qualquer situação cotidiana.

O momento em que tudo passa a fazer sentido

A partir dessa descoberta, autoridades passam a reconhecer a gravidade do cenário e iniciam uma resposta emergencial que envolve triagens em larga escala, isolamento de áreas afetadas e acompanhamento das pessoas expostas.

Enquanto isso, o número de contaminados cresce, já que o material havia circulado por diferentes locais, o que transforma o episódio em um dos casos mais complexos já registrados fora de ambientes industriais ou usinas nucleares.

Cerca de 130 mil pessoas foram examinadas, centenas tiveram contato com a substância e algumas desenvolveram quadros graves, resultado de uma exposição que aconteceu de forma silenciosa e contínua.

Além do impacto imediato, o processo de contenção exigiu medidas como remoção de solo, descarte de objetos contaminados e até a demolição de imóveis.

O acidente com o Césio-137 passou a ser estudado internacionalmente como referência em segurança radiológica, não apenas pelo número de afetados, mas pela forma como se desenvolveu sem ser percebido nos primeiros dias. Emergência Radioativa está disponível no catálogo da Netflix.