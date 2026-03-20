Homem-Aranha 4 pode trazer morte chocante de Peter Parker

O primeiro trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia levantou suspeitas entre fãs ao sugerir que o filme pode adaptar O Outro, uma das histórias mais controversas dos quadrinhos do herói. A trama, publicada em 2005, promove mudanças drásticas na origem e nos poderes de Peter Parker.

Nos quadrinhos, O Outro rompe com a abordagem científica tradicional do Homem-Aranha e introduz elementos místicos, conectando o herói a uma espécie de teia metafísica que liga todos os personagens com poderes de aranha. A história também inclui uma das viradas mais radicais do personagem.

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Durante a saga, Peter é brutalmente derrotado pelo vilão Morlun e acaba morrendo devido aos ferimentos. No entanto, ele renasce após emergir de um casulo, ganhando novas habilidades, como teias orgânicas, presas, ferrões e um sentido aranha ainda mais aguçado.

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Trailer já indica transformação de Peter no filme

Diversas cenas do trailer de Um Novo Dia reforçam essa possível adaptação. Em um dos momentos mais comentados, Peter aparece saindo de um casulo, sugerindo uma transformação semelhante à dos quadrinhos.

Além disso, o herói demonstra sinais de mutação biológica, com alterações no DNA e mudanças físicas, incluindo olhos completamente escuros. Em outra cena, Bruce Banner alerta que a condição pode ser perigosa, indicando que Peter não tem controle sobre o que está acontecendo.

O material também traz referências temáticas à ideia de renascimento, o que pode indicar que o filme explore até mesmo a morte temporária do personagem, como acontece em O Outro.

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Apesar das semelhanças, é possível que a adaptação seja parcial. Elementos mais complexos dos quadrinhos, como o conceito de Totens-Aranha e a presença de Morlun, podem ficar de fora para manter a narrativa mais acessível dentro do MCU.

Ainda assim, tudo indica que Homem-Aranha 4 apresentará uma evolução significativa do herói, especialmente após os eventos de Sem Volta Para Casa, em que Peter perde acesso à tecnologia avançada e precisa confiar mais em suas próprias habilidades.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nos cinemas em 30 de julho.

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