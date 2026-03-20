O Diabo Veste Prada 2: Por que Nate não retorna na sequência? - (crédito: Observatorio do Cinema)

O ator Adrian Grenier explicou por que seu personagem, Nate Cooper, não retorna em O Diabo Veste Prada 2. No filme original de 2006, Nate era o namorado de Andy Sachs, personagem de Anne Hathaway.

Em entrevista ao Page Six, Grenier afirmou que ficou decepcionado por não ter sido convidado para a sequência, mas acredita que a recepção negativa ao personagem pode ter influenciado a decisão.

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Todos nós somos fãs do filme, estejamos ou não nele. Obviamente foi uma decepção não receber a ligação para participar da sequência, mas eu também entendo que houve certa rejeição ao Nate, ao personagem.

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Ele também sugeriu que a ausência pode abrir espaço para novas histórias dentro do universo do filme.

Mas acho que isso também deixa espaço para um possível spin-off.

Grenier já havia comentado as críticas ao personagem em entrevista anterior à Entertainment Weekly, reconhecendo que Nate era visto por muitos fãs como imaturo e pouco compreensivo com a carreira de Andy.

Talvez isso aconteça porque eu também era tão imaturo quanto Nate naquela época. Em muitos momentos ele é muito egoísta e centrado em si mesmo, concluiu.

Tudo sobre O Diabo Veste Prada 2

O enredo de O Diabo Veste Prada 2 ainda é mantido em segredo, mas a sequência deve acompanhar Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando os desafios da era digital e o declínio das revistas de moda. Ela entrará em conflito com Emily (Emily Blunt), sua antiga assistente, agora uma executiva de alto escalão de um grupo de luxo cujos investimentos publicitários Miranda precisa desesperadamente. Anne Hathaway também retorna ao universo da moda como Andy Sachs.

Além de Streep, Blunt e Hathaway, o elenco conta com Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley. Lady Gaga fará uma participação especial.

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O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, faturando cerca de US$ 326 milhões em todo o mundo e rendendo a Streep um Globo de Ouro de melhor atriz em uma comédia, além de uma indicação ao Oscar. A estilista Patricia Field também foi indicada ao Oscar pelo figurino do filme.

A roteirista do filme original, Aline Brosh McKenna, assina o roteiro. O diretor David Frankel também retorna. O Diabo Veste Prada está disponível no Disney+. A sequência estreia nos cinemas em 30 de abril.

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