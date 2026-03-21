Morre, aos 54 anos, Nicholas Brendon, estrela de Buffy, a Caça-Vampiros

Morreu, nesta sexta-feira (20/3), o ator norte-americano Nicholas Brendon, aos 54 anos. O artista ficou conhecido por interpretar Xander na série de televisão Buffy: A Caça-Vampiros (1997-2003). Segundo informou a família à revista The Hollywood Reporter, o ator morreu enquanto dormia. Outras informações não foram compartilhadas.

"Estamos com o coração partido ao compartilhar a morte de nosso irmão e filho, Nicholas Brendon. Ele faleceu enquanto dormia, por causas naturais. A maioria das pessoas conhece Nicky por seu trabalho como ator e pelos personagens que trouxe à vida ao longo dos anos", afirmou a família, via comunicado.

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Os familiares também mencionaram a paixão do ator pela pintura e pela arte. "Era apaixonado, sensível e sempre movido pela vontade de criar. Aqueles que realmente o conheciam sabiam que sua arte era uma das formas mais puras de expressar quem ele era", frisaram.

We are heartbroken to share the passing of our brother and son, Nicholas Brendon. He passed in his sleep of natural causes. pic.twitter.com/DqVQfVL8Xk — Nicholas Brendon (@NicholasBrendon) March 21, 2026

Brendon viveu anos desafiadores



Aliado à fama, Brendon enfrentou diversos desafios pessoais. Além de questões de saúde mental, precisou lidar com episódios de dependência química. Além disso, foi preso em diferentes ocasiões, por motivos variados. Entre eles, estão a obtenção de medicamentos de forma ilegal; tumultos em espaços públicos; e a acusação de ter agredido uma ex-namorada.

Em 2015, se internou para tratar a dependência de drogas e álcool, além de um quadro de depressão. Em 2023, sofreu um ataque cardíaco, proveniente de uma condição cardíaca congênita. Chegou, inclusive, a passar por duas cirurgias na coluna.